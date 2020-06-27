27.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Политика, Россия, Украина
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Россия переносит войну на территорию Украины – СМИ


Киевские СМИ обеспокоены словами российского президента Владимира Путина, заявившего, что после распада СССР Россия лишилась своих исторических территорий.

Об этом, в частности, пишет журнал «Український тиждень», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большое разочарование должно постигнуть и тех, кто в 2019-м шел на избирательные участки с мыслью о том, что война закончится, как только изменится имя и фамилия действующего президента Украины. Не судьба. Путин открыто заявляет о «подаренных Россией землях» и ничуть не скрывает своих реваншистских намерений. Враг снова переносит войну на нашу территорию», – пишет издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ответ на заявление Путина о подарках украинский генерал объявил, что Украина может претендовать на Краснодар и Ростов.

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