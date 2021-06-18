Россия превращается в самодостаточное государство, способное пережить любой глобальный кризис

18.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Россия стремится к политической, экономической и технологической автономии для того, чтобы быть готовой к любому развитию событий и любым глобальным потрясениям.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия в данный момент максимально ускорилась для формирования замкнутой автономной системы по максимальному количеству направлений: политическому, экономическому, технологическому. Не в том смысле, что мы закрываемся, а чтобы в случае необходимости у нас была автономная самодостаточность. Иными словами, чтобы мы смогли выжить при любом развитии событий.

Последний месяц все политические события – закрытие очень важного куска политической самодостаточности и политической безопасности. Я думаю, что эта тема будет продолжена», – сказала она.

Также эксперт выразила уверенность, что серьёзные кризисы, которые сегодня встали перед человечеством, обернутся глобальными потрясениями для всего мира.

«Мне бы очень хотелось ошибиться, но ещё ни разу в истории, такие периоды, которые переживает сейчас планета, такие кризисы глобальной системы, экономический кризис, исчерпание ресурсов у гегемона, не обходились без глобальных потрясений, которые стоили очень дорого и несли с собой тяжёлые последствия для миллионов людей», – заключила Алкснис.

Напомним, ранее в Москве заявили, что экономической гегемонии США в мире приходит конец.