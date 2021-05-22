Как Россия и Китай начинают теснить США

22.05.2021, Москва, Айнур Курманов

В минувшую среду Владимир Путин и Си Цзиньпин в онлайн режиме дали старт началу строительства новых энергоблоков Тяньваньской АЭС и «Сюйдапу». Эти проекты укрепят гегемонию двух стран в атомной энергетике.

По данным международных экспертов, российские и китайские компании сейчас контролируют около 70% мирового рынка строительства новых АЭС, отодвинув США и Францию. И нынешняя Тяньваньская является самым крупным объектом российско-китайского экономического сотрудничества. До этого вступили в строй четыре реактора ВВЭР-1000, построенные «Росатомом», а теперь мы являемся свидетелями строительства еще четырех с самой безопасной в мире системой поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Это не только обеспечит энергетическую безопасность Китая, но и даст огромный толчок развитию промышленности и транспорта. На данный момент реакторы, построенные «Росатомом», выработали уже около 270-ти миллиардов киловатт часов электроэнергии, а с вступлением в работу новых реакторов объем электроэнергии от них может утроиться.

Естественно, что возведение «Росатомом» энергоблоков для Китая тесно увязывается с развитием совместной промышленной кооперации и формирования общего геополитического полюса. Владимир Путин указал на то, что сближение сторон происходит быстрыми темпами, а развитие отношений находится на подъеме. «Можно сказать, что сейчас российско-​китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», – подчеркнул в своем вступлении российский лидер.

«Важно в полной мере выявлять потенциал нашего взаимодействия в области ресурсов, технологий, производственных мощностей и специалистов, а также продвигать сотрудничество в этой сфере», – указал Си Цзиньпин.

То есть и Путин, и Си Цзиньпин представили в своем выступлении новые проекты в этой сфере в качестве политического акта, подтверждающего заявленный курс на дальнейшее сближение Москвы и Пекина по всем направлениям. Это особенно важно в момент нарастания агрессивной деятельности Вашингтона и его сателлитов в отношении двух стран, которые объективно становятся политическими союзниками и формируют новый центр, противостоящий коллективному Западу.

Фактически это наглядное подтверждение той линии, которую озвучили во время мартовской встречи Сергей Лавров и Ван И о формировании стратегического партнерства между державами – демонстрация всему миру соединения экономической мощи Поднебесной и военно-технического превосходства России. Вместе эта сила способна справиться со всеми внешними вызовами, нейтрализовать все враждебные действия в Евразии и создать военный блок, не уступающий по размерам НАТО и Пентагону. Данный процесс и пугает сейчас как никогда Вашингтон и его союзников.

Первенство России и Китая в атомной энергетике – это ключ к успеху и неизбежная победа в экономической, а, соответственно, и в политической конкуренции с ЕС и США. Интересно, но в Вашингтоне уже признают свое отставание и даже проигрыш в этой сфере, а в ситуации объединения усилий Москвы и Пекина – также и в ядерном вооружении. Белый дом сейчас пытается продумать пути о наверстывании разрыва, но похоже, что поздно.

«Россия усиливает свое экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру, имея зарубежные заказы на реакторы в размере $133 млрд, и планирует финансировать строительство более 50 реакторов в 19 странах. Китай, стратегический конкурент, в настоящее время строит четыре реактора за рубежом с перспективой еще 16 реакторов. В самом Китае за последние 33 года построили 45 реакторов, еще 12 строятся», — говорится в стратегии Минэнерго США.

Министерство экономики США оценивает мировой рынок ядерных реакторов на ближайшие десять лет в $ 500−740 млрд, которые в итоге достанутся в основном России и Поднебесной. В целом и сейчас им принадлежит 70% всего объема строительства атомных электростанций в мире. Это подтверждает и издание The National Interest, которое ссылается на экспертов Global Nexus Initiative. В частности, по их прогнозам, «совокупная мощность американских атомных электростанций к 2040 году вырастет только на 16%, тогда как мировой объем вырабатываемой ядерной энергии — на 60%».

Вперед естественно вырывается Китай, который рассчитывает уже к 2026 году утроить объем генерируемой атомной энергии, обойдя по этому показателю США. Пекин планирует вложить свыше 570-ти млрд долларов на возведение более 60 атомных энергоблоков в будущем десятилетии. Российская атомная программа также находится на подъеме и становится локомотивом роста экономики двух стран. Нельзя забывать, что именно «Росатом» сконструировал и произвел первые в истории плавучие электростанции, а также является единственным создателем энергоблоков на быстрых нейтронах.

Ядерная энергетика становится сейчас действенным инструментом геополитического влияния, так как превосходство в технологиях дает неоспоримые преимущества в поддерживании дипломатических отношений и в заключении взаимовыгодных контрактов по строительству и эксплуатации атомных станций, которые будут функционировать долгие годы. Этот фактор говорит и о полном провале американской концепции «зеленой энергетики», или, как её еще называют, «зеленой экономики», которая в итоге оказалась пропагандистской уловкой, навязываемой сателлитам и развивающимся странам, чтобы они не возводили у себя атомных станций и не приобщались к высоким технологиям.

США в итоге теряют свои позиции не только в сфере мирного атома, но по количеству и качеству ядерного вооружения, что может привести к потере стратегического паритета. Еще в августе прошлого года руководитель Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард в ходе видеоконференции в Институте Митчелла заявил, что в ближайшие десять лет у Вашингтона будет не один, а два мощных ядерных соперника — Россия и Китай.

«Китай находится на пути к тому, чтобы стать нашим равноценным стратегическим конкурентом к концу десятилетия. Таким образом, впервые в истории у США будут два равных по возможностям конкурента в сфере ядерного вооружения… Мы никогда прежде не сталкивались с такой ситуацией», — отметил адмирал.

Он пришел к выводу, что Китай усиленно работает над созданием ядерной триады, что даст возможность применять атомное оружие с воздуха, с моря и с земли. Этому будет способствовать и развитие системы управления вооруженными силами.

«США и Минобороны уже почти 30 лет не приходилось рассматривать все вероятные последствия конкуренции с противником, обладающим равным ядерным потенциалом, с точки зрения возможных кризисов и вооружённых конфликтов… Последствия весьма существенны», — пришел к выводу Ричард.

Подобное развитие событий ведет свержению Вашингтона с пьедестала мирового гегемона несмотря на самый большой военный бюджет. В свою очередь объединение России и Китая, которые могут в итоге сформировать единый оборонительный блок, сдерживает Запад от авантюры применения грубой силы и является реальной гарантией мира. Помимо прочего нынешняя политическая демонстрация лидеров двух стран усиливает позиции Владимира Путина в предстоящих переговорах с Джо Байденом, который, как и вся американская элита, явно не заинтересован в укреплении стратегического партнерства России и Китая.