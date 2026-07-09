Россия уничтожила цепочку производства модифицированных «Нептунов»

Анатолий Лапин.  
09.07.2026 08:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несколько последних ударов по Киеву преследовали цель уничтожения производственной цепочки модифицированных ракет «Нептун».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несколько последних ударов по Киеву преследовали цель уничтожения производственной цепочки модифицированных ракет «Нептун». Об...

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«Был удар по заводу, который производит систему управления огнём, оптико-электронное противодействие, в том числе автоматику и навигацию для управляемых ракет «Нептун МД»…

За неделю была выбита производственная цепочка… 2-го июля был атакован завод «Радионикс», где делают «мозги» для этих «Нептунов», в понедельник ударили по заводу «Квант» – это «глаза» того же комплекса. И «Визар» — это сборка уже готовой продукции, которая и взлетала так красочно, разбрасывая по всему городу эти ракеты», – заявил Коц.

Его коллега Дмитрий Стешин ранее выдвигал иную версию по поводу завода «Визар» в Вишнёвом под Киевом. Он утверждал, что там взрывались боеприпасы с обогащенным ураном для НАТОвских танков.

Так или иначе, но даже на Украине признают, что в Вишнёвом находился объект, который преступно прятать в жилой застройке.

«Нельзя размещать такое среди гражданских. И плохо, что от Кабмина, Минобороны, Генштаба и Сырского нет фактически коммуникации. Либо молчание, либо перевод стрелок.

И такие ситуации по размещению не впервые!  Россия уничтожает все, до чего дотягивается, но мы не должны становиться ее зеркалом и прикрываться гражданскими», – негодует депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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