Россия уничтожила цепочку производства модифицированных «Нептунов»

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Несколько последних ударов по Киеву преследовали цель уничтожения производственной цепочки модифицированных ракет «Нептун».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был удар по заводу, который производит систему управления огнём, оптико-электронное противодействие, в том числе автоматику и навигацию для управляемых ракет «Нептун МД»… За неделю была выбита производственная цепочка… 2-го июля был атакован завод «Радионикс», где делают «мозги» для этих «Нептунов», в понедельник ударили по заводу «Квант» – это «глаза» того же комплекса. И «Визар» — это сборка уже готовой продукции, которая и взлетала так красочно, разбрасывая по всему городу эти ракеты», – заявил Коц.

Его коллега Дмитрий Стешин ранее выдвигал иную версию по поводу завода «Визар» в Вишнёвом под Киевом. Он утверждал, что там взрывались боеприпасы с обогащенным ураном для НАТОвских танков.

Так или иначе, но даже на Украине признают, что в Вишнёвом находился объект, который преступно прятать в жилой застройке.