Россия уничтожила цепочку производства модифицированных «Нептунов»
Несколько последних ударов по Киеву преследовали цель уничтожения производственной цепочки модифицированных ракет «Нептун».
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Был удар по заводу, который производит систему управления огнём, оптико-электронное противодействие, в том числе автоматику и навигацию для управляемых ракет «Нептун МД»…
За неделю была выбита производственная цепочка… 2-го июля был атакован завод «Радионикс», где делают «мозги» для этих «Нептунов», в понедельник ударили по заводу «Квант» – это «глаза» того же комплекса. И «Визар» — это сборка уже готовой продукции, которая и взлетала так красочно, разбрасывая по всему городу эти ракеты», – заявил Коц.
Его коллега Дмитрий Стешин ранее выдвигал иную версию по поводу завода «Визар» в Вишнёвом под Киевом. Он утверждал, что там взрывались боеприпасы с обогащенным ураном для НАТОвских танков.
Так или иначе, но даже на Украине признают, что в Вишнёвом находился объект, который преступно прятать в жилой застройке.
«Нельзя размещать такое среди гражданских. И плохо, что от Кабмина, Минобороны, Генштаба и Сырского нет фактически коммуникации. Либо молчание, либо перевод стрелок.
И такие ситуации по размещению не впервые! Россия уничтожает все, до чего дотягивается, но мы не должны становиться ее зеркалом и прикрываться гражданскими», – негодует депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
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