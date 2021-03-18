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18.03.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Россию окончательно записали в вечные враги США


Вашингтон делает ставку на продолжение оголтелого антироссийского курса в своей внешней политике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, давая оценку новому докладу американской разведки.

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«Нужно поднимать одну важную вещь: главная задача доклада – не введение санкций, а рефрен того, что Россия вмешивается в выборы, чтобы помогать противникам демократии. Эта ситуация, по всей видимости, является внешнеполитическим курсом Белого дома. Она будет и дальше отравлять всю атмосферу российско-американских отношений. По сути, Россию окончательно записали в вечные противники американской демократии», – сказал Васильев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в США разведка обнародовала доклад о якобы вмешательстве России в американские выборы.

Документ был обнародован накануне скандального интервью Джо Байдена, назвавшего своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

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