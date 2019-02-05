Скандал на Украине: Ахметова и Таруту поймали на бизнесе с ДНР

05.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Присягнувший нынешнему киевскому режиму олигарх Ринат Ахметов, а также партнеры еще одного бежавшего из Донбасса олигарха – Сергея Таруты, сохраняют коммерческие отношения с народными республиками.

Такие данные опубликовал Александр Дубинский, телеведущий канала «1+1» олигарха Игоря Коломойского, которому, очевидно, выгодно обнародовать компромат против конкурентов за влияние на Украине.

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Дубинский утверждает, что Ахметов продолжает бизнес со структурами беглого миллионера Сергея Курченко, работающего в ДНР. А партнеры Таруты имеют большие коммерческие интересы в республике.

Дубинский опубликовал фрагмент письма, который, как утверждает украинский телеведущий, подписан руководителем курченковского «Внешторгсервиса» Владимиром Пашковым.

«Из текста этого письма следует, в частности, что и Курченко, и Мкртчан (партнер Таруты) активно сотрудничают с Ахметовым и закупают у него уголь и руду, а также арендуют вагоны для ж/д перевозок», – утверждает автор.

По словам Дубинского, в письме идет речь «о конкуренции между курченковскими «Внешторгсервисом» и «Газ-Альянсом», и мкртчановским Алчевским меткомбинатом».

«Это не работа – это создание условий для функционирования предприятий на территории агрессора, и материальное снабжение этих территорий», – возмущается глашатай Коломойского.

Компромат наверняка будет использоваться в предстоящей избирательной кампании на Украине для обвинений в «зраде» и сотрудничестве со «страной-агрессором». Ахметова, как известно, связывают с кандидатом в президенты Александром Вилкулом, а Тарута выдвинулся на выборы сам.