Во время последнего визита киевского диктатора Зеленского в США американский президент Трамп допустил высказывания, которые украинская сторона сочла оскорбительными.

Об этом пишет газета Washington Post, считающаяся рупором глобалистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один высокопоставленный дипломат, следивший за ходом переговоров, сказал, что поведение Трампа по отношению к Зеленскому в Мар-а-Лаго было «грубым, оскорбительным и даже жестоким», – утверждает издание.

По данным собеседника газеты, украинцев «задела больше всего» фраза Трампа о том, что Владимир Путин желает Украине успеха.

Издание поясняет, что Кремль при этом вряд ли не пойдет на соглашение по Украине, которое бы предусматривало НАТОвские «гарантии безопасности» бандеровцам, совместное использование Запорожской АЭС и т.п.

«Хотя Украина и Россия могли бы пойти на некоторые компромиссы, основные препятствия, скорее всего, останутся непреодолимыми», – говорится в публикации.

Русских не устраивает переписанный в угоду бандеровской верхушке проект соглашения по Украине:

«Чем более приемлемой становилась сделка для Украины, тем более неприемлемой она становилась для России, которая никогда не заявляла, что готова прекратить войну, не выполнив полностью требования Путина».

Газета уточняет: «конечной целью Москвы остается разрыв связей Украины с Западом и недопущение реализации планов Киева по вступлению в Европейский союз и НАТО».