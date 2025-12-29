Трамп: Путин очень щедр и готов вновь поставлять Украине дешевый газ

Михаил Рябов.  
29.12.2025 01:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1472
 
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что в случае подписания мирного соглашения Россия будет готова вновь поставлять самостийной Украине энергоносители по низким ценам.

«Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина преуспевала. Звучит это странно. Президент Путин был очень щедр. И он готов поставлять энергоносители Украине по очень низким ценам», – сказал Трамп на пресс-конференции после переговоров с киевским диктатором Зеленским.

Трамп также заявил, что якобы получил заверения от России о готовности начать поставки Украине энергии с Запорожской АЭС, и она может быть быстро запущена – на станции уже трудится около 5000 человек.

По словам Трампа, если сделка по безопасности будет заключена, основную роль в обеспечении безопасности самостийной Украины возьмет на себя Европа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналисты заметили, что граждане США тоже погибали в зоне боевых действий на Украине:

«Так жаль. Они погибли на чужой земле. И многие из этих людей были увешаны орденами», – сказал «посредник» Трамп.

