НАТО продолжит использовать Украину, но без обязательств

10.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина не в состоянии вернуть силой под свой контрол мятежный Донбасс, а потому надеется на помощь НАТО.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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«Киев не готов на компромисс в Донбассе, но не может и силой завоевать регион. Поэтому надеется на помощь альянса. Якобы после вступления в военный блок США и их союзники обязательно вступят в войну на стороне Украины. Понятно, что в Вашингтоне и Брюсселе этого делать не собираются», — сказал эксперт «Известиям».

По его словам, страны Запада продолжат взаимодействовать с Украиной в выгодном для себя формате.

«Украину продолжат использовать в своих интересах без каких-либо обязательств. Например, под Одессой сейчас строится американский военно-морской центр. Для этого не понадобилось заключать формальный военный союз», — подчеркнул Жарихин.