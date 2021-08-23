«Русский блок» обнародовал схему воровства авиатоплива с российских баз в Крыму

23.08.2021 16:18 (Мск), Севастополь, Виктор Орлов

Лидер «Русского блока» Геннадий Басов, ранее обнародовавший материалы уголовного дела о хищениях топлива с кораблей Черноморского флота в украинские времена, распространил новые подробности – оказывается, фигуранты также проходили по расследованию о незаконной реализации авиационного керосина с российской базы в Каче.

Напомним, что, по данным Басова, возбужденное еще при Украине уголовное дело было «похоронено» в 2014 году, а некоторые из его фигурантов сегодня занимают высокие должности. Общественник обратился в генпрокуратуру РФ с призывом изучить опубликованные материалы и дать пояснения по поводу возможной причастности указанных лиц к хищениям в особо крупных размерах.

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«Некоторое время назад мы рассказывали о том, как организованная преступная группа разворовывала топливо с кораблей Черноморского флота. Сегодня, ссылаясь на материалы уголовного дела, публикуем схему и участников хищения авиационного керосина с российских авиабаз в поселке Кача и в поселке Красногвардейское в Крыму. Исходя из материалов уголовного дела, дирижировал преступной группой нынешний Качинский поселковый глава Николай Герасим. По иронии судьбы, при Украине он чуть не попал за решетку, а с приходом России пошел, так сказать, на повышение и уже руководит целым муниципалитетом в Севастополе. Так Герасим Н.М, как следует из материалов дела, будучи начальником базы ГСМ аэродрома Черноморского флота Российской Федерации в поселке Кача, обеспечивал топливом свой аэродром, а также отдельный корпус штурмового авиационного полка в поселке Красногвардейское Симферопольского района республики Крым. Вышеуказанный Герасим получал керосин с основной базы ГСМ ЧФ и специализированным транспортом доставлял его на базу ГСМ в поселок Кача, где оно складировалось в специальные емкости. Затем по предварительному сговору с начальником склада отдельного корпуса штурмового авиационного полка в поселке Красногвардейское Александром Смирновым, Герасим оформлял фиктивные документы о поставке керосина, а фактически транспортные средства, осуществляющие перевозки, перемещались по указанию Герасима пустые, или их передвижение оформлялось только документально, а сам керосин оставался на базе. После списания топлива Смирновым, Герасим осуществлял его вывоз с базы личными транспортными средствами и осуществлял последующий сбыт конечному потребителю через Месяцева. С целью легализации полученных преступным путем денежных средств, участники группы используют созданные ними подконтрольные предприятия. После реализации денежные средства, полученные между участниками преступной группы распределялись в равных частях (документы прилагаются). Более того есть свидетельства, которые нами проверяются, что столь длительное функционирование преступной группы обеспечивалось сотрудниками украинской контразведки, которые взамен на обеспечение безнаказанности преступной группы, получали секретную информацию о частях и подразделениях Черноморского флота», – говорится в заявлении Басова.