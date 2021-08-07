«Русский блок» обнародовал новые данные по хищению топлива с кораблей Черноморского флота

07.08.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов обнародовал новые данные уголовного дела, которое было возбуждено в Севастополе ещё в украинские времена, когда правоохранители обнаружили масштабную схему хищения топлива с кораблей Черноморского флота РФ – ворованное горючее затем продавалось в Крыму и Херсонской области.

Накануне «РБ» обратился в генпрокуратуру РФ, призвав проверить изложенные факты и пояснить, были ли виновные лица привлечены к ответственности после Русской весны 2014 года, поскольку некоторые из фигурантов уголовного дела до сих пор занимают высокие должности.

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Геннадий Басов сообщил, что располагает обширными материалами о хищениях российской собственности в украинские времена, которые намерен опубликовать.

«На прошлой неделе мы предоставили информацию о возможных участниках преступной группы, которая орудовала до возвращения Крыма и Севастополя в состав России – в том числе, из числа должностных лиц Черноморского флота Российской Федерации. Она касалась миллиардных хищений топлива с российских кораблей и, несмотря на объективный резонанс, реакции со стороны правоохранителей Российской Федерации до сегодняшнего дня не последовало. Ну что же, материалов расследования по этому делу с лихвой хватит на «Санта-Барбару», как-никак «похороненных» томов было больше шестидесяти. Начать нужно с того, что уголовное дело за номером 12013140000000980 расследовали сотрудники следственного управления внутренних дел города Севастополя.

И в дополнение к ранее представленному материалу можно отметить, что крали топливо не только бензовозами. Время от времени подгоняли катер (фото прилагается), несмотря на его неказистый вид, забирать он мог до двадцати четырех тонн топлива.

Иногда, по информации, имеющейся в деле, суда, принадлежащие украинским собственникам, получали топливо прямо с танкера «Истра», который, похоже, и по сей день исправно служит Черноморскому флоту, хотя был построен немцами еще в предвоенный период. По имеющейся информации, был такой случай, когда один из участников преступной группы поставил под заправку топлива с танкера «Истра» украинское судно. Его так накачали топливом Черноморского флота, что оно накренилось и завалилось. Морякам черноморцам пришлось прийти на помощь и спасать украинских братьев от потопления. Графическая схема преступной деятельности по материалам имеющимся в уголовном деле выглядела следующим образом.

Причем самым способным из предполагаемой преступной группы на начальном этапе расследования оказался нынешний Качинский поселковый глава Николай Герасим. Оперуполномоченный УБОПа капитан милиции Р.В. Лобзев с некоторой обидой указывает в рапорте, что Николай Герасим с целью завуалирования деятельности отеля «Мечта» самовольно установил табличку с адресом № 36, который не зарегистрирован в органах государственной регистрации.

Из материалов данного уголовного дела следует, что все предполагаемые организаторы преступной группы – Головенко, Тищенко, Герасим, Якунин, Иванов, Тюкин – нанесли серьезный ущерб государству, и государство должно на это отреагировать, тщательной проверкой всех документов. Интересная деталь, дело находилось в производстве у старшего следователя Березняка О.В., который в настоящее время по странному стечению обстоятельств является представителем потерпевших, одним из которых является Головенко», – комментирует обнародованные документы Басов.

Он пообещал опубликовать новые материалы из уголовного дела.