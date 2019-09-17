С-400 для Сербии: Ответ на предложенную военную взятку США?

17.09.2019, Москва, Елена Острякова

Американское издание National Interest подтвердило, что тренировки сербских военных на системах С-400 в ходе учений на полигоне в России может означать подготовку к продаже установок в эту балканскую страну.

При этом издание сообщает о том, что США предлагали Белграду крупную партию вооружений в обмен на признание независимости незаконно отторгнутого края Косово и Метохия.

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«Вполне возможно, что Министерство обороны Сербии ждало, когда Россия начнет предлагать С-400 еще большему числу стран, и теперь считает, что это подходящее время для покупки. В сентябре 2019 года Россия и Сербия провели свои первые совместные учения по противовоздушной обороне «Славянский щит». В ходе этих учений сербские войска ПВО научились использовать систему ПВО С-400, отрабатывая ее применение против различных целей, как имитируемых, так и реальных», – говорится в статье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом издание пересказывает слух о том, что специальный посланник Трампа на Западных Балканах Мэтью Палмер якобы предложил Сербии эскадрилью F-16 за $10 млрд долларов «и гарантированное членство в ЕС» к 2024 году в обмен на признание независимости Косово.

«Сербия в последнее время смотрит на Запад в области закупок оружия. В этом году она получила несколько вертолетов Airbus H145M и зенитных ракет MBDA Mistral малой дальности. Вполне возможно, что Сербия стремится играть как с Россией, так и с Западом в попытке приобрести лучшее оружие для своих военных. Обучение С-400 с Россией может быть просто еще одной частью длинной игры», – говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Сербии намерено закупить крупную партию военных беспилотников Pterodactyl-1 от китайской компании Chengdu Aircraft Industry Group.