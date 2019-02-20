Саблин отказался поддержать референдум по отставке губернатора Севастополя

20.02.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Присланный руководством партии «Единая Россия» в Севастополь для разрешения конфликта между ветвями власти депутат Госдумы Дмитрий Саблин отказался поддержать идею проведения референдума об отставке губернатора Дмитрия Овсянникова.

«Это все провокации идут, которые совершенно не нужны Севастополю», – сказал Саблин в интервью газете «Коммерсант», добавив, что, по его мнению, «есть масса цивилизованных и законных способов влиять на действия исполнительной власти» и один из них — работа отделения партии власти, в которой он проводит «перезагрузку».

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Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера в Севастополе прошла пресс-конференция недовольных правлением губернатора Дмитрия Овсянникова горожан, которые создали инициативную группу, чтобы добиваться отставки градоначальника через референдум.

Первоначально идею референдумао несоответствии Овсянникова своей должности высказал герой Русской весны, депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый.

Следует также напомнить, что сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева выразила опасения по поводу угрозы «украинского реванша» – так она отреагировала на появление в местной организации «Единой России» вместе с Саблиным бывших чиновников украинского правительства Крыма ныне покойного «макеевского» премьера Василия Джарты.