В Севастополе готовят референдум по отставке губернатора Овсянникова

19.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе недовольные правлением губернатора Дмитрия Овсянникова горожане создали инициативную группу, которая будет добиваться его отставки через референдум. Об этом в своем блоге сообщил один из инициаторов преблисцита – общественник Иван Комелов.

По его словам, референдум – это крайняя мера горожан, недовольных исполнительной властью. Заявление с просьбой провести референдум о недоверии губернатору они подали в городскую избирательную комиссию.

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«Будет ли назначен референдум, сегодня зависит от городского избиркома, но то, что горожане вынуждены идти на крайние меры, лишь свидетельствует о кризисе исполнительной власти города!» – комментирует Комелов.

В комментарии «ПолитНавигатору» один из участников группы, член Общественной палаты Алексей Процко сообщил, что поставить точку в конфликте внутри севастопольской власти и отстранить губернатора можно только таким путем. В противном случае деятельность Овсянникова на посту губернатора приведет к деградации Севастополя.

«Только так мы можем сдвинуть с мертвой точки дело. Потому что другого законного выхода нет. На месте этого решить не может никто – не может ни Заксобрание, никто другой отстранить губернатора от выполнения обязанностей своих. Поэтому есть вариант только вынесения вопроса о недоверии, после которого уже президент может сам принять какое-то решение. Если кто-то будет использовать это в антироссийской риторике, то это целиком вина правительства Севастополя. Они довели до такой точки кипения. Овсянников завалил все проекты, которые только возможно. Все стоит в разрухе за наши же деньги», – заявил Процко.

Глава инициативной группы Василий Федорин подчеркнул, что деятельность губернатора разрушительна для города и добавил, что следующим губернатором должен стать житель Севастополя.

«Он (Овсянников, – авт.) разрушает город. То, что делается им и его командой – это полный крах. Мы делаем все в рамках, предусмотренных законодательством. Отказать нам в проведении этой инициативы просто нет оснований. Поэтому мы надеемся, что референдум состоится, что президент примет волевое решение и, таким образом, губернатор будет смещен.

Нанесет ли это удар по имиджу города – а какой может быть имидж, если такое отношение к самому городу и горожанам у губернатора? Напротив, это поднимет статус города, если будет смещен Овсянников. Потому что он ведет в тупик.

Посмотрим, как развернутся события, но вообще мы всегда предлагали и видим, что Севастополь должен возглавлять севастополец. Человек, проживающий здесь, знает проблему и знает как себя вести».

В состав инициативной группы уже входит 65 человек при минимально необходимых 50-ти. Избирком Севастополя должен рассмотреть заявление и принять решение в течение 15-ти суток с момента подачи. После этого инициативная группа должна собрать подписи не менее 2% избирателей.

Далее слово за Законодательным собранием – именно оно решением минимум 13-ти депутатов может принять решение о проведении референдума, результаты которого направят президенту РФ Владимиру Путину.

Как писал «ПолитНавигатор», ранее герой Русской весны, депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый предложил провести референдум о несоответствии своей должности губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Сообщалось также, что Овсянников пытается отвлечь внимание общественности от собственных провалов, предложив провести в сентябре одновременно с выборами в заксобрание референдум о гербе Севастополя.