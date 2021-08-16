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16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Запад, Конфликт, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Скандал, Украина
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Санду не пойдёт на сотрудничество с Зеленским против Путина – эксперт

Новости УкраиныПрезидент Молдовы понимает, что в ближайшее время Запад не будет идти на конфронтацию с...

Президент Молдовы понимает, что в ближайшее время Запад не будет идти на конфронтацию с Россией, поэтому Кишинёв не пойдёт на сотрудничество с Киевом против Москвы.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Майя Санду примерно представляет, как сейчас меняется геополитическая ситуация вокруг Восточной Европы. Она прекрасно понимает, что означают договорённости Меркель и Байдена.

Ей понятна экономическая ситуация и факт того, что на Россию в ближайшее время никто не будет усиливать давление», – сказал он.

Также политолог отметил, что отношения Кишинёва и Киева значительно ухудшились из-за похищения судьи Чауса украинскими спецслужбами.



«Понятно, что в ближайшее время никакой координации Кишинёва с Киевом не будет. Например, когда Санду взяла обязательство, что блокады Приднестровья не будет, хотя в последнее время никакой блокады не было. Поэтому Киев для Кишинёва особо не нужен.

Одно дело вместе осуществить блокаду, но без Киева эта блокада не имеет смысла. Если нет блокады, зачем выстраивать с Киевом отношения? Понятно, что это сосед и всё такое, но после ситуации с похищением судьи Чауса, отношения между Молдовой и Украиной резко ухудшились, также и отношения между Санду и Зеленским», – резюмировал Джангиров.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что опасаясь разгневать Москву, Кишинев воздержится от жестких демаршей в отношении ПМР.

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