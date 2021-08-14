Опасаясь разгневать Москву, Кишинев воздержится от жестких демаршей в отношении ПМР

14.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Киевские экспертные круги, выражающие близкую к официально точку зрения, считают, что создание украинско-молдавских пунктов пропуска на границе больно ударит по Приднестровью.

В частности, об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели» пишет Артем Филипенко, заведующий отделом исследований Придунайско-Черноморского региона Национального института стратегических исследований, находящегося в подчинении президента Украины.

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Автор делится своим мнением относительно того,чего ожидать Украине от нового правительства Молдовы.

«Отдельное направление — создание совместных пунктов пропуска на украино-молдавской границе, и в частности на ее приднестровском участке. Понятно, что такие меры, направленные на борьбу со «схемами», ударят по Приднестровью, переживающему не лучшие времена, точнее — по интересам бизнес-верхушки, находящейся у власти в этом регионе. При этом, весьма вероятно, Кишинев воздержится от жестких демаршей в отношении Приднестровья, чтобы лишний раз не раздражать Москву, которая и так негативно восприняла как приход к власти проевропейской команды, так и некоторые шаги, предпринятые этой командой», – считает эксперт.

Он обращает внимание, что в ходе недавнего визита в Кишинев замглавы администрации президента России Дмитрия Козака тот заявил: «Россия готова помочь Молдове, но на взаимовыгодной основе, не в ущерб национальным интересам».

«Национальные интересы России» — понятие, которое, как известно, может толковаться весьма широко. Не всем в Кишиневе понравилось и то, что заместителя главы администрации принимали на весьма высоком уровне: кроме самой Майи Санду во встрече участвовали еще министр иностранных дел и вице-премьер по реинтеграции. Впрочем, в ближайшее время ожидается визит в Молдову и главы украинского правительства. Денис Шмыгаль намерен прибыть в Кишинев на празднование 30-летия независимости. Хороший знак для «хороших людей», – надеется Филипенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Молдовы Майя Санду пообещала Козаку, что не будет устраивать блокаду Приднестровья.

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