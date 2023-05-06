СБУ хозяйничает в зоне ответственности Молдовы, как у себя дома

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Молдова непричастна к подготовке терактов СБУ на территории Приднестровья в феврале.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается молдавского следа, могу официально заявить: в процессе расследования уголовного дела, проведения оперативных мероприятий молдавский след не установлен. Его нет. Участие спецслужб Молдовы в подготовке терактов, в кураторстве задержанных лиц не подтверждено. Мы Молдову не обвиняем ни в коем случае. Лишнего нам не надо. Молдовы здесь нет», – сказал Красносельский.

Он выразил недоумение по поводу того, что Кишинев позволяет СБУ орудовать на территории, которую считает своей.

«В том-то и вопрос. Если Молдовы нет в этих терактах (а ее нет), Украина действовала самостоятельно на территории Приднестровья, то как же их взаимодействие спецслужб? Все-таки, это – два соседа, они однозначно обмениваются какими-то оперативными данными. А здесь я отследил самостоятельную игру украинских спецслужб. И в известность они не ставили своих молдавских коллег. Вот о чем надо было бы задуматься молдавским коллегам с точки зрения всей темы по существу», – сказал Красносельский.

Он сообщил, что у него «есть догадки» по поводу того, кто стоял за спиной СБУ, организовывавшей теракты, напомнив, что предлагал ознакомиться с материалами дела ОБСЕ, делегацию которой собирались подорвать украинцы, и посольству США. Но это не вызвало интереса у западников.

«Я обращался к тем, кто это, наверное, организовал, хотя это вопрос открытый. Уровень организации пока не ясен», – сказал Красносельский.

По его мнению, молчание западных СМИ по поводу готовившегося покушения «удивляет, но отвечает на некоторые вопросы».

В феврале, когда подготовка терактов была раскрыта, Кишинев никак не прокомментировал инцидент, а только потребовал выдачи задержанных агентов СБУ. В Тирасполе отказали.

Тогда же один из молдавских тг-каналов сообщал со ссылкой на источники в спецслужбах, что в Кишиневе также был предотвращен теракт, за подготовкой которого стоял человек из СБУ. Ключевого фигуранта задержали, но предавать огласке историю не стали. Задержанный убыл в Румынию, а затем беспрепятственно вернулся на Украину.

Напомним, что с самого начала СВО из Киева звучат призывы к Молдове пригласить ВСУ «для окончательного решения приднестровского вопроса». Возможно, теракты СБУ должны были стимулировать Кишинев пойти на этот отчаянный шаг.

Украинские спецслужбы и раньше хозяйничали в соседней стране, как у себя дома. Широкий резонанс имела история, случившаяся в апреле 2021 года, когда прямо на улице Кишинева был похищен беглый украинский судья Николай Чаус. Он был вывезен на Украину в машинах с дипломатическими номерами, чтобы стать аргументом в разборках президента Владимира Зеленского со своим предшественником Петром Порошенко. Молдавские правоохранители быстро раскрыли дело, однако президент Майя Санду предпочла его замять.