Президент Приднестровья позвал ФБР расследовать теракты СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил Федеральному бюро расследований США (ФБР) принять участие в расследовании терактов, которые готовили в Тирасполе и Бендерах агенты СБУ.

Об этом Красносельский заявил в ходе онлайн-дискуссии с послом США в Молдове Кентом Логсдоном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я напоминаю, что теракт намеревались совершить против колонны миссии ОБСЕ, которая прибыла в Бендеры на встречу со мной 14 февраля. По причинам, не зависевшим от действий террористов и их кураторов, теракт удалось не допустить. Трудно себе представить последствия данного теракта, но еще труднее – заказчиков данного злодеяния. Учитывая тот факт, что в этой колонне под угрозой находилась гражданка США, я обращаюсь к вам, чтобы в расследовании данного преступления участвовали сотрудники ФБР. Я думаю, что их участие позволит нам ответить на многие вопросы. Я могу направить вам запрос», – сказал Красносельский.

Логсдоном предложил задействовать сотрудников посольства вместо агентов ФБР.

«Спасибо, что предоставили мне детали. Мы тоже очень внимательно следим за этим и находимся в контакте с коллегами из ОБСЕ. У нас в посольстве есть профессионалы в безопасности. Следующим шагом могло быть, чтобы они связались с вашими специалистами, и потом посмотрим, как будем дальше координировать действия», – сказал посол.

Он также напомнил о намерении провести в Тирасполе День американской культуры. В ответ Красносельский заявил, что в Приднестровье действует «желтый код» террористической опасности, поэтому мероприятия возможны только в аудиториях Приднестровского госуниверситета.