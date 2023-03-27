Президент Приднестровья позвал ФБР расследовать теракты СБУ

Елена Острякова .  
27.03.2023 22:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, СБУ, Скандал, США, Терроризм, Украина


Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил Федеральному бюро расследований США (ФБР) принять участие в расследовании терактов, которые готовили в Тирасполе и Бендерах агенты СБУ.

Об этом Красносельский заявил в ходе онлайн-дискуссии с послом США в Молдове Кентом Логсдоном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Приднестровья Вадим Красносельский предложил Федеральному бюро расследований США (ФБР) принять участие в расследовании...

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«Я напоминаю, что теракт намеревались совершить против колонны миссии ОБСЕ, которая прибыла в Бендеры на встречу со мной 14 февраля. По причинам, не зависевшим от действий террористов и их кураторов, теракт удалось не допустить. Трудно себе представить последствия данного теракта, но еще труднее – заказчиков данного злодеяния. Учитывая тот факт, что в этой колонне под угрозой находилась гражданка США, я обращаюсь к вам, чтобы в расследовании данного преступления участвовали сотрудники ФБР. Я думаю, что их участие позволит нам ответить на многие вопросы. Я могу направить вам запрос», – сказал Красносельский.

Логсдоном предложил задействовать сотрудников посольства вместо агентов ФБР.

«Спасибо, что предоставили мне детали. Мы тоже очень внимательно следим за этим и находимся в контакте с коллегами из ОБСЕ. У нас в посольстве есть профессионалы в безопасности. Следующим шагом могло быть, чтобы они связались с вашими специалистами, и потом посмотрим, как будем дальше координировать действия», – сказал посол.

Он также напомнил о намерении провести в Тирасполе День американской культуры. В ответ Красносельский заявил, что в Приднестровье действует «желтый код» террористической опасности, поэтому мероприятия возможны только в аудиториях Приднестровского госуниверситета.

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