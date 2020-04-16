СБУ рапортует о захвате подельника арестованного генерала СБУ

16.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве задержан подозреваемый по делу генерал-майора Валерия Шайтанова, которого украинские спецслужбы объявили «агентом Кремля».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Контрразведчики СБУ задержали в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.

Во время проведения обысков, сотрудники СБУ обнаружили у подозреваемого ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовка типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра», – сообщили в пресс-службе.

На данный момент изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

«Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой», – добавили в СБУ.

О задержании генерал-майора СБУ, который якобы работал с высшими эшелонами ФСБ под псевдонимом «Бобыль», сообщили во вторник. В сообщении пресс-службы СБУ сразу же обнаружилось множество нестыковок. Так, киевский журналист отметил, что история вполне тянет на реальную, если бы и Шаманов, и его куратор из ФСБ были бы идиотами.

Кроме того, украинский националист предположил, что пойманные накануне украинские диверсанты в Крыму якобы являются подготовкой обменного фонда для освобождения Валерия Шайтанова и его подельников.