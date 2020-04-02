СБУ схватила чиновника правительства Украины за секреты Керченского пролива

02.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

СБУ заявила о разоблачении высокопоставленного украинского чиновника, который якобы пересылал секретную информацию, затрагивающую обороноспособность в Азовском, Черном морях, а также Керченском проливе. Документы отправлялись неизвестному адресату. Ни фамилия чиновника, ни его должность не уточняются, его лицо на оперативных кадрах скрыто.

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«Чиновник работал в одном из министерств и имел наивысшую категорию «А». Документы, которые он пересылал неизвестному адресату, содержали информацию о мероприятиях Минобороны, пограничных, правоохранительных и других органов власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, – сообщили в пресс-службе СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сейчас следствие устанавливает, кому и на каких условиях была передана секретная информация.

«2 апреля 2020 года были проведены обыски в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет. В них обнаружены отправленные документы, имеющие гриф «Для служебного пользования», – говорится в сообщении.

Российский флот в 2020 году закрепит господство на Азове и в Черном море, ВМС Украины не имеют сил для противодействия, а Москва может готовить десант для освобождения Одессы, ранее заявлял руководитель Украинского милитарного портала Тарас Чмут.

Одесса критически важна для Украины – это самая главная экспортная артерия, потеря которой обернется экономическим коллапсом, предостерегал другой украинский военный эксперт Алексей Арестович.

«За шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей уже 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп ракетами «Калибр» сейчас составляет 72 пуска. А если принимать во внимание и Каспийскую флотилию, и береговой компонент, комплексы «Бастион» и «Бал», то он составляет примерно 120 ракет. К 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков», – заявлял командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.