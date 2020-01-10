«Сегодня москальские артисты, завтра зеленые человечки!» – Корчинский

10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Певцам и актерам, выступавшим на территории России, в том числе в Крыму, должен быть запрещен въезд на территорию Украины, иначе следом за ними придет российский спецназ.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил одиозный украинский националист, бывший боевик «АТО» Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если эти люди есть где-то в артистической тусовке в Московии, то это значит, что они лояльные к москальской власти и являются солдатами пропагандистского фронта. У москалей нет артистов, у них есть солдаты пропагандистского фронта. Пускать солдат на свою территорию невозможно. Сегодня мы пускаем москальских пропагандистов, а завтра «зеленых человечков». Так же этот президент будет целоваться и обниматься с российскими спецназовцами, которые приедут в Киев.

Мы видим международную практику. Израиль не пускает на свою территорию нелояльных к евреям, то есть антисемитов и нелояльных к государству Израиль. Он не только не пускает на свою территорию нелояльных, но они преследуют антисемитов и во всех других странах, пытаются их преследовать через суды, травлю и другие способы.

Московия не только не пускает на свою территорию нелояльных иностранцев, она возбуждает уголовные дела. Вот сейчас я заявлю, что Кавказ должен быть отторгнуть от Московии, и на меня откроют очередное уголовное дело.

Мы вместо того, чтобы следовать международной практике, здравому смыслу и инстинкту самосохранения… Сейчас этот поток московских пропагандистов снова пойдет сюда», – отметил националист.

При этом он назвал украинскую аудиторию лояльных к России артистов «идиотами».

«Эти люди имеют какую-то аудиторию. Как нам не неприятно признавать, но какой-то Добронравов, хоть и является подонком, но какую-то свою аудиторию он имеет в Украине. То есть он на этих людей влияет. И если он говорит, что очень хорошо, что Крым отторгнут от Украины, то его аудитория в Украине к этому так или иначе прислушивается. Потому что «Сватов» могут смотреть только идиоты, и эти идиоты будут глотать все, что им говорят», – заявил Корчинский.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в съемках новогоднего выпуска шоу «Вечерний квартал» принял участие шведский певец Dr. Alban, несмотря на то, что ранее выступал в российском Крыму, и ему должно быть запрещено пересечение границы.

Кроме того, после возвращения на Украину одобряющего воссоединения Крыма с Россией актера из «Сватов» Федора Добронравова, киевский политический эксперт Владимир Манько заявил, что российские деятели искусства якобы с позволения Владимира Зеленского, «оккупировали» украинскую эстраду, лишив местных артистов заработка.