«Сели на шею Украине!» – Зе-эксперт набросился на «путинскую» Венгрию

23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Будапешт не только шантажирует Киев блокировкой Украины в НАТО, но и вмешивается во внутреннюю политику «незалежной» с помощью своих общин.

Об этом в эфире «4 канала» заявил обслуживающий интересы президента Украины Владимира Зеленского политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгры не снимут блокировку заседаний Украина-НАТО, потому что они используют это, как элемент шантажа Украины. Но мы не поддаёмся на шантаж, потому что у нас есть своя принципиальная позиция! Как я услышал от наших больших руководителей: «Мы уже к этому приспособились, поэтому сотрудничество с НАТО продолжается». Безусловно, элементы блокирования есть, но они не являются катастрофическими или критическими», – утверждает он.

Также политолог возмутился, что Венгрия пытается влиять на Украину, Румынию и Словакию через венгерские общины.

«Политика – искусство баланса интересов. Вопрос не в том, чтобы блокировать влияние Венгрии, а в том, чтобы оно не шло вразрез с нашими национальными интересами. Потому что если ты дашь сесть себе на шею, завтра нами будут погонять и требовать всё больше и больше. Венгрия – маленькая по территории страна, но это часть бывшей Австро-Венгерской империи, и они пытаются влиять через свои общины не только на Украину, а на Словакию, Румынию», – добавил Фесенко.

Кроме того, Зе-эксперт обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в «заигрывании» с Путиным.

«Венгрия идёт на конфронтацию отношений с Брюсселем. Сейчас со стороны венгерского премьер-министра Виктор Орбана есть попытка создать особую политическую группировку в Европейском парламенте с представителями праворадикальных сил. Виктор Орбан заигрывает с Владимиром Путиным, это тоже проблема. Поэтому мы должны договариваться, выходить на нормальные отношения, но не за счёт наших национальных интересов», – переживает Фесенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет внести изменения в закон «о коренных народах», но не может договориться с венграми.