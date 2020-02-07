Сельское хозяйство Крыма ждут тяжелые времена – ученый

07.02.2020, Москва, Олег Кравцов

Даже при минимальных нормах осадков в Крыму местное население без воды не останется, но пострадают сельскохозяйственные культуры.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.

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Он не поддерживает оптимизм главы Гидрометцентра Татьяны Любецкой, утверждающая, что скоро на Крым обрушатся дожди, которые решат проблему нехватки воды.

«По официальным данным, водохранилища Крыма заполнены примерно на 30%, а на уровне полуофициальных оценок — воды точно хватит только на месяц. Дальше придется вводить жесткий режим экономии. Дело в том, что водохранилища наполнены, но большинство из них на 30% забиты илом. Они никогда не чистились», – сказал Тарасенко.

Он также добавил, что дождей, на которые уповают чиновники может и не быть, а потому следует продумывать возможность создания стратегических резервов, в частности проводить опреснение воды. При этом было сказано, что в лабораторных условиях крымские ученые успешно провели соответствующие эксперименты, но установок, которые могли бы опреснять воду в промышленных масштабах, на полуострове нет.

«Кроме того, при помощи очистки сточных вод можно решить проблему орошения сельскохозяйственных угодий. Только Симферополь может дать 40 миллионов кубов грязной воды. Технологии ее очистки есть, в этом направлении Крым работает с Тюменью, Москвой и другими городами России, но и тут пора переходить из лаборатории на промышленные основы. Буквально 5 февраля я встречался с вице-премьером Крыма Андреем Рюмшиным. Он согласился, что нужно ремонтировать и восстанавливать то, что осталось от Северо-Крымского канала», – говорит собеседник «МК».

Он также подчеркнул, что дефицит воды обернулся серьезными проблемами для сельского хозяйства Крыма.

«Сельское хозяйство очень сильно нуждается в воде. Было 430 тысяч гектаров возделываемой земли, а сегодня осталось 17–20 тысяч гектаров. Насытить их можно как раз при помощи опресненной и очищенной воды. В общем, проблема серьезная…

Благодаря природной цикличности последние 5–6 лет были щедрыми на осадки. Но теперь их будет меньше — вместо 400 миллиметров, возможно, будет 250, если смотреть в среднем по полуострову. Правда, даже при самом минимуме осадков население без воды не останется. На людей резервов хватит. А вот в сельском хозяйстве нужно ориентироваться на те культуры, которые устойчивы к засухам», – резюмировал Тарасенко.

Как сообщал ПолитНавигатор, на днях крымские СМИ сообщили, что запасов пресной воды на полуострове хватит лишь на три месяца.

Напомним, что в 2014 году киевский режим заблокировал доступ воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Теперь украинская пропаганда обещает, что Крым ждет засуха и экологическая катастрофа.

Кроме того, в Киеве подозревают, что в ходе своего последнего визита в Крым турецкий президент Реджеп Эрдоган выступал посредником для возобновления подачи воды в Крым.