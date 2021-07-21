Семён Семенченко объявил себя координатором украинских диверсантов

21.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Вышедший под домашний арест экс-депутат Верховной рады, боевик Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин, ранее судим за мошенничество в Севастополе), которого обвиняют в создании частной военной компании и обстреле телеканала 112 из гранатомета, клянется в своей невиновности и называет себя резидентом ГУР Минобороны Украины.

В эфире телеканала «Hromadske» он пожаловался журналисту Даниилу Мокрику, что его арест поставил под угрозу операции, которые украинские шпионы и диверсанты проводят на территории Белоруссии и России.

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«Я работал в качестве конфиденциального сотрудника и привлек не эти мифические НВФ (незаконные вооруженные формирования), которых не было, не охранную фирму, которая занималась охранной деятельностью, а людей из нашей ветеранской организации к негласному сотрудничеству с ГУР МО Украины. И я очень был удивлен, что, зная о тех операциях, о той роли, которую мы при этом играли, непосредственно от руководителя Главного управления разведки, руководство страны, СБУ, прокуратуры пошло на все это. Но я, в отличие от них, не хотел бы наносить ущерб тем людям, которые сейчас находятся в тюрьмах в других странах, тем операциям, которые еще не сорваны. Если им все равно на страну, то мне не все равно… Они взяли абсолютно нормальную деятельность и раздули ее до уровня терроризма, нанесения ущерба конституционному строю, потому что мне, в том числе, приписывают переворот, а по ходу дела они просто разрушили то, что работало, и то, о чем им в первые дни ареста докладывал сам руководитель ГУР МО», – заявил Семенченко и подчеркнул, что его арест мог быть связан с требованием российского и белорусского руководства.

– Эти спецоперации происходят на территории России и Белоруссии? – уточнил Мокрик.

– Да, и оккупированных территорий, – согласился Семенченко.

Напомним, ранее его арестовали по делу о создании частной военной компании.

Боевика также обвиняли в связях с импортом из России продукции военного назначения. Кроме того, он является фигурантом дела об обстреле телеканала 112 из гранатомета.