Сербию тащат в ЕС, чтобы разорвать связи с Россией

08.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Запад специально склоняет Сербию к принятию перспективы вступлению в Евросоюз, рассчитывая в процессе евроинтеграции снизить влияние на Балканах не только России, но и Китая. Об этом пишет со ссылкой на источники в дипломатических кругах сербская газета Данас.

«Евросоюз должен рано или поздно принять Сербию и другие страны западных Балкан в свои члены, так как это единственный способ «сохранить» эти страны от влияния других политических игроков, в первую очередь России и Китая», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расширение является единственным инструментом, который Евросоюз имеет в своем распоряжении, когда речь идет о Балканах», – подчеркивает издание.

Сейчас во многих документах ЕС фигурирует 2025 год как прогнозируемая дата присоединения Сербии и Черногории к Евросоюзу. Однако первоначальный план может сорваться, сообщает газета.

Против расширения ЕС на Балканах, в частности, выступает Франции. Эта скептическая позиция на прошлой неделе была отражена в телевизионных дебатах перед предстоящими выборами в Европейский парламент. В шоу приняли участие двенадцать политиков, десять из которых заявили, что Сербия не должна вступать в ЕС в 2025 году. Среди тех, кто был против членства балканских стран, оказался и нынешний министр по европейским делам Франции Натали Лоазо.

Как уточняет газета, некоторые западные дипломаты говорят, что самая большая проблема вступления Сербии в ЕС, помимо решения «косовского узла» и борьбы за верховенства закона, связана с тесными отношениями Белграда и Москвы.

«Хотя в течение многих лет сербские официальные лица говорили, что членство в Союзе является стратегической целью их страны, большинство членов ЕС считают Сербию очень пророссийской», – пишет «Данас».

Также в Евросоюзе считают, что свою политическую роль, кроме экономической, в регионе в ближайшей перспективе усилит и Китай, добавляет газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сербская оппозиция, проводящая митинги за свержение президента Александра Вучича, использует на своих акциях флаг Евросоюза.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.