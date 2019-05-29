Сербов принуждают покинуть Косово

29.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Вчерашнее вторжение косовского спецназа в северные регионы края, населенные сербами, показывает, что власти сепаратистов не хотят компромисса с Белградом.

Об этом «Известиям» заявил замглавы канцелярии по делам Косово и Метохии Душан Козарев, по словам которого данная акция была «грубой демонстрацией силы, направленной на запугивание сербского народа на севере Косово и Метохии».

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«В рамках так называемой операции албанцы были просто вызваны на допрос в полицейский участок. Сербов же задерживали с применением большого числа бронированных машин, избивая простых прохожих, попадавшихся под руку, и стреляя над их головами», – рассказал Козарев.

Он убежден, что Приштина пытается всеми силами получить контроль над севером региона, а также приучить местное население к присутствию там тяжеловооруженных албанских спецназовцев.

«Всё это делается, чтобы создать у местных жителей атмосферу постоянного чрезвычайного положения и вынудить сербское население покинуть эти земли», – уверен сербский политик.

Он также обратил внимание, что аресты сербов, а также гражданина РФ, сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово Михаила Краснощекова, который получил серьезные травмы, произошли фактически сразу после заявления сербского президента Александра Вучича о необходимости компромисса между албанцами и сербами.

«Это лишний раз доказывает, что Приштина не хочет никакого компромисса. Сербия не поддастся на провокации, вынуждающие ее делать безответственные шаги. Однако мы громко и четко заявили, что Белград не допустит принудительного изгнания сербов из Косово и Метохии», — подчеркнул Козарев.

Он также добавил, что Белград был крайне обеспокоен арестом Михаила Краснощекова, а его задержание — это попытка Приштины продемонстрировать, что «албанцы являются стойкими приспешниками тех, кто поощрял и поддерживал их в этой акции». И хотя россиянина уже отпустили, инцидент не останется не замеченным ни в Москве, ни в Белграде.

Как сообщал ПолитНавигатор, вчера утром в Косово вооруженные подразделения албанцев начали атаку на сербские анклавы края.

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