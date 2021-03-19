Сербские городки в Боснии пытаются превратить в европейские свалки

19.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Власти Ливанского кантона (Кантона 10) Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ незаконно выкинули текстильные отходы из Италии в сербских городках Дрвар и Босанско-Грахово.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жители сербских общин Кантона 10 выиграли судебную тяжбу против компании Krom reciklaža из Дрвара, которая с одобрения местных властей в разгар пандемии прошлого года выбросила около 300 тонн текстильных отходов из Италии только в этом городке, подавляющее большинство населения которого составляют сербы.

Вывоз итальянского мусора уже начался, и с этой целью пришлось задействовать 15 мусоровозов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в соседнем Босанско-Грахово – также городке с исторически преобладающим сербским населением. Однако там вывозить мусор еще и не начинали.

При этом местные власти даже и не думают искать ответственных за нанесение ущерба окружающей среде.

Подобное отношение Федерации БиГ к местным сербским общинам наблюдается уже не первый год: помимо мусорных свалок, власти кантонов заселяют сербские села мигрантами, вывешивают на государственных учреждениях провокационную и оскорбляющую сербов символику, запрещают местным сербам проявлять свою идентичность, не дают сербским детям возможность получать образование на родном языке. Местные сербские организации убеждены, что подобными действиями бошнякско-хорватские администрации хотя выдавить сербское население из Федерации БиГ.