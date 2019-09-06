Сербские майданщики открыто подыгрывают албанским сепаратистам в Косово

06.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

«Союз за Косово» – действующая в захваченном албанскими сепаратистами крае «дочерняя» структура прозападного оппозиционного «Союза за Сербию» – в канун досрочных выборов в местный «парламент» оказывает помощь косоварам в снижении рейтинга ведущей партии славян – «Сербский список».

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Власти Приштины через подконтрольные печатные и электронные СМИ начали активную раскрутку «Союза за Косово» с целью распыления голосов «Сербского списка», ориентирующегося на сотрудничество с сербским президентом Александром Вучичем.

Помощь албанцам оказывает соратница скандального белградского оппозиционера Драгана Джиласа, Рада Трайкович, не так давно вступившая в публичную перепалку с послом России в Белграде.

Почти каждый день албанские СМИ в Косово-Метохии публикуют статьи, в которых Трайкович откровенно клевещет на представителей «Сербского списка».

Напомним, досрочные выборы в непризнанном государстве назначены на 6 октября. Ни один из последних четырех «парламентов» Косова не смог завершить полный срок полномочий.

Косовский журналист Агрон Халитай накануне в интервью изданию BalkanInsight уверял, будто бы одной из причин перманентного политического кризиса в Косово является игра Белграда и контролируемых им сербских партий.

«Постоянное прерывание сроков правления происходит в основном из-за беспринципных коалиций и зависимости от поддерживаемой Белградом партии косовских сербов», – сокрушался Халитай.