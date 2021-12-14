Сербский оппозиционер приплел Путина в своей борьбе против Вучича

Российское информационное агентство Regnum в очередной раз предоставило площадку лидеру маргинального сербского движения «Освобождение» и куму прозападного олигарха Драгана Джиласа – Младжену Джорджевичу.

В статье «Может ли Вучич разрушить Сербию» сербский оппозиционер утверждает, что, пригласив лидера боснийских сербов Милорада Додика в Москву, президент России Владимир Путин дал пощечину главе Сербии Александру Вучичу.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», статья Джорджевича просто изобилует моментами, которые погружают читателя в некую альтернативную реальность. Например, там утверждается, что Вучич помогал остаться у власти своему партнеру – черногорскому диктатору Мило Джукановичу, в то время как в лексиконе нынешнего президента Черногории фамилия Вучич давно звучит как ругательство , а сам же президент Сербии называет измышления оппозиции о каких-либо деловых взаимоотношениях между ним и Джукановичем не иначе как бредом.

Также лидер «Освобождения» пишет, что якобы Запад поручил Вучичу убрать строптивого лидера боснийских сербов Милорада Додика. И, видимо, поэтому, едва в БиГ назревает очередная кризисная ситуация, сербский член Президиума первым делом спешит в Белград, на встречу к тому самому Вучичу, который и должен его убрать.

Вот и в этот раз, исходя из негласных соображений о старшинстве (сначала лидер «большой» Сербии, потом – Республики Сербской) первым Вучич, а затем вслед за ним Додик, посетили Москву, встретившись с президентом России Владимиром Путиным. С общим результатом – и Сербии, и Республике Сербской Москва сохранила низкие цены на газ. В разы меньшие, чем в остальной Европе. При этом президенту Сербии Путин пожелал удачной предвыборной кампании, а Додика поддержал в его борьбе с фейковым Высоким представителем по БиГ, которого не признают таковым как Республика Сербская, так и Россия.

Тем не менее, встречу Путина с Додиком Джорджевич интерпретирует как «пощечину Вучичу». Мол, Москва все знает, и не позволит теперь президенту Сербии Додика убрать. И свои измышления подкрепляет тем, что цена на газ для Сербии получена лишь на ближайшие полгода, мол, Россия еще посмотрит, как будет себя вести Белград. Однако автора опуса почему-то не смущает то, что Додик и Республика Сербская получили низкую цену на газ тоже на полгода. Пока, как сказал Путин, хозяйствующие субъекты не проработают всем моменты и не составят новый долгосрочный договор.

«А Путин-то сам, интересно, знает, что нанес Вучичу пощечину? – прокомментировали оригинальные выводы сербского оппозиционера в телеграм-канале проекта «Балканист». – Когда поддержал выдвижение Вучича на предстоящих в Сербии выборах, когда поддержал позицию Сербии по Косово, когда подтвердил заморозку цен на газ на приемлемом для Сербии уровне – думал ли президент России в этот момент, что все это есть одна большая пощечина Вучичу? Думал ли Милорад Додик, что он стал частью пощечины Вучича Путину? При следующей встрече мы обязательно его об этом спросим…».

Далее канал отмечает, что основной идеей статьи стало желание Джорджевича стравить Додика с Вучичем, «авось Вучич и поверит».

«Но есть нюанс: ваша сербская политическая кухня – это ваше сербское дело. А вот попытки стравить Вучича с Путиным, рассуждения про пощечину – это уже саботаж международного уровня. И за это Джорджевича могут в следующий раз в Россию просто не пустить, вернуть в Белград тем же самолетом, на котором он прилетел, без объяснения причин», – заключили в «Балканисте».

И правильно бы сделали, добавим от себя. А также не без горечи отметим, как авторитетное российское СМИ, сотрудничая с подобными Джорджиевичу фантазерами, все больше скатывается в нишу таблоидов и прочей желтизны.