«Синдром Хиросимы». Патрушев объяснил запредельное хамство Байдена

08.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Скандальное заявление президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина «убийцей», является беспрецедентным в истории отношений двух стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США. Самые фанатичные противники нашей страны, такие как Трумэн или Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях. Хотя сегодня, когда постепенно открываются американские архивы и публикуются личные бумаги их соратников, мы понимаем, насколько оголтелую русофобию они проповедовали при закрытых дверях. Но все же они понимали, что в политике есть свои границы и их следует уважать», – сказал Патрушев.

Впрочем, он не исключает, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях.

При этом собеседник издания не хотел бы, чтобы этот инцидент перечеркнул перспективы встречи на высшем уровне президентов РФ и США, но говорит, что в Кремле не ждут извинений от Вашингтона.

«Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах… Еще Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться. Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так. Я бы назвал это синдромом Хиросимы», – говорит секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что США сбросили атомные бомбы на Японию, понимая, что их противник и без того обречен и прекрасно зная, что Красная армия начинает боевые действия против японской группировки в Маньчжурии.

«А японцам, да и всему миру уже три четверти века твердят, что атомные удары были неизбежны. Даже выставляют это как некое наказание свыше. Помните, как Обама сказал в своей речи на траурном мероприятии в Хиросиме? «Смерть упала с небес». А то, что эта смерть упала с американского самолета по приказу американского президента, сказать не захотел. На наших глазах идет переписывание истории. Неудивительно, что японские дети уже плохо представляют, какая страна уничтожила Хиросиму и Нагасаки. Кто-то вообще думает, что СССР», – резюмировал Патрушев.

Напомним, что после скандального заявления Байдена Москва отозвала своего посла из Вашингтона.

При этом российский посол Анатолий Антонов, вернувшись в Москву, заявил, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе и в ближайшее время вряд ли будут нормализованы.