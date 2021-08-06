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06.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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«Ситуация аварийная»: Украине придётся идти на поклон к России и Белоруссии – киевский эксперт

Новости УкраиныПоскольку украинский энергетический сектор Украины находится на грани развала, в скором времени Киеву придётся...

Поскольку украинский энергетический сектор Украины находится на грани развала, в скором времени Киеву придётся просить помощи у России и Белоруссии.

Об этом в беседе на канале «Первый казацкий» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ситуацию не изменить, и она будет развиваться по текущему сценарию, то вполне возможно, что украинскому диспетчеру придётся воспользоваться аварийной помощью со стороны Белоруссии и Российской Федерации.

Наши парламентарии приняли закон, по которому импорт энергетики из России и Белоруссии запрещён, по крайней мере, до октября.

Но если будет критическая ситуация в украинской энергетической системе, дабы не развалить её и не уничтожить, что чревато многомиллиардными убытками, придётся обратиться к Минску и Москве», – сказал он.



Марунич отметил, что Украине не хватит своих энергоресурсов, а значит, Киеву придётся просить помощи у России и Белоруссии.

«Причём мы стоим перед возможным развалом энергосистемы, и это не красивые слова. Нам придётся воспользоваться помощью Российской Федерации и Белоруссии, что уже было в феврале текущего года.

Так случилось по нескольким причинам, к сожалению, они объективные и субъективные. Не хочется драматизировать ситуацию, но угля очень мало, сейчас у нас меньше миллиона тонн, а на некоторых станциях на несколько дней работы», – заключил Марунич.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что, несмотря на то, что Украина уже давно планирует модернизировать свою газотранспортную систему и нарастить добычу газа, этого так и не произошло.

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