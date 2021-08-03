Украина своими руками похоронила транзитный потенциал страны

03.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украине следовало не бороться с «Северным потоком-2» и другими обходными газопроводами, а модернизировать собственную ГТС, которая теперь пришла в печальное состояние.

Об этом в эфире канала «Первый казацкий» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политика украинского правительства недостаточно продумана. Вся эта политика строилась на известном тезисе ещё из Остапа Бендера: «Запад нам поможет». Вот Запад возьмёт и чего-то там не допустит. При том, что «Северный поток-2», он же строится с 2017 года, в 2018 году уже были выданы все разрешения от западноевропейских стран на строительство. То есть у Украины было много лет, чтобы подготовиться, упредить, опередить. Можно было создать, как планировалось, газотранспортный консорциум, передать часть собственности европейским странам», – отметил Суслов.

Почему Европа, Германия поддерживает обходные газопроводы? Газотранспортная система Украины – советской постройки, там неэффективные газоперекачивающие станции, уже изношенные несколько десятков лет, они потребляют много газа, когда работают. В современных газопроводах используются компрессоры, работающие на электричестве. Обходные газопроводы, в том числе морские, новые, построены по новым технологиям, они надежные. У немцев, у Европы есть большие сомнения в том, что мы способны обеспечить гарантированные поставки. Надо было этим заниматься», – считает экс-министр.

«Только за последний год на наших газопроводах было две крупные аварии – в Харьковской области и в Киеве, под Чабанами. То есть это уже такие сигналы, маячки, которые говорят, что есть технические проблемы с состоянием. Расходы на проведение нашего газопроводов порядок оцениваются в 6 миллиардов евро. У нас этих денег нет. С кем поделить собственность газопровода мы не решили», – говорит экономист.

«В итоге получается, что даже если отбрасывать политические вопросы и оставлять чисто технические, то получается, что во многом вина лежит на украинской власти за то, что Украина теряет столь необходимый и важный ей транзит, необходимый не только для получения денег от транзита, но и важный политически. Потому что когда Украина отвечала за газоснабжение Европы, это повышает роль страны, с ней начинают разговаривать. А если всё это уходит, роль страны окончательно падает», – резюмировал Суслов.