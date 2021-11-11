«Ситуация накалена до предела» – Пушилин заявил о готовности к войне

Украина готова напасть на Донбасс сразу же, как только почувствует слабину в обороне молодых республик.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все те шаги и действия, которые совершает сейчас Киев, в особенности на линии соприкосновения и в отношении прифронтовых территорий, говорит о том, что нам нужно готовиться и готовиться.

У нас же есть прекрасная информация, работает наша разведка. И мы прекрасно осознаём, для чего мы проводим учения, слаженность между нашими ведомствами, включая МЧС, Минздрав и прочее.

Потому что если мы немного расслабимся и создадим видимость, что верим, что Украина не будет наступать – они будут наступать. Хорватский сценарий, они об этом всегда мечтали, и открыто это признают, что готовы были бы повторить», – сказал он.