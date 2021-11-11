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11.11.2021 18:21
(Мск), Донецк,
Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Ситуация накалена до предела» – Пушилин заявил о готовности к войне

Новости УкраиныУкраина готова напасть на Донбасс сразу же, как только почувствует слабину в обороне молодых...

Украина готова напасть на Донбасс сразу же, как только почувствует слабину в обороне молодых республик.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все те шаги и действия, которые совершает сейчас Киев, в особенности на линии соприкосновения и в отношении прифронтовых территорий, говорит о том, что нам нужно готовиться и готовиться.

У нас же есть прекрасная информация, работает наша разведка. И мы прекрасно осознаём, для чего мы проводим учения, слаженность между нашими ведомствами, включая МЧС, Минздрав и прочее.

Потому что если мы немного расслабимся и создадим видимость, что верим, что Украина не будет наступать – они будут наступать. Хорватский сценарий, они об этом всегда мечтали, и открыто это признают, что готовы были бы повторить», – сказал он.

Денис Пушилин отметил, что ситуация в Донбассе накалена до предела, и может «взорваться» в любой момент, но ДНР к этому готова.

«Наша задача – этого не допустить. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Поэтому, что мы делаем – постоянные тренировки и готовность к любому развитию событий. Только так мы сможем удерживать ситуацию. Но не может нынешнее состояние продолжаться вечно. Всё накалено до предела», – добавил глава ДНР.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина должна быть готова занять территории ЛДНР в случае, если с президентом России что-то случится или в стране начнутся деструктивные процессы.

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