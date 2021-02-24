Сивохо восхитился политикой, которую проводят ЛНР и ДНР

24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В ответ на беспредел Киева, который терроризирует собственных граждан и всё дальше отталкивает от себя Донбасс, ЛДНР, наоборот, проводят политику воссоединения и предоставляют гражданам Украины доступ к хорошей медицине и бесплатному образованию.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил экс-советник секретаря Совбеза Украины Сергей Сивохо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ответ на все наши таблицы по коллаборантам, закон о переходном периоде руководство так называемой ДНР заявляет о том, что они продолжают свою программу по объединению донецкого народа.

Вы знаете, что сейчас украинец, который прописан в Донецкой области может приехать в ДНР и бесплатно лечится, допустим, в онкологическом центре. Там есть люди и из Ивано-Франковска, которые приезжают туда, потому что в Донецке очень сильная онкологическая школа. Далее они собираются проводить бесплатное обучение, а поскольку вузы получают российскую аккредитацию, это будет так», – сказал Сивохо.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что медицинские учреждения ДНР будут оказывать реабилитационную помощь перенесшим ковид жителям временно подконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также других русскоязычных областей.