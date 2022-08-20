Скандал на Банковой: Арестович оказался самозванцем

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Новости Украины

Алексея Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников главы офиса президента Украины, несмотря на то, что сам себя так представляет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает издающийся на западные гранты журнал антироссийский пропагандистский журнал «Український тиждень»

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В публикации отмечается, что у президента и руководства его офиса 46 штатных и внештатных советников. Эти данные предоставили в ответ на запрос издания.

«В перечне нет имени Алексея Арестовича, хотя есть другие известные публичные представители власти, например, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко – оба являются советниками руководителя Офиса президента вне штата», – пишет журнал.

При этом Арестовича продолжают называть советником руководителя ОП.

«К примеру, опубликованное 11 августа интервью Дмитрия Гордона с Арестовичем так и называется: «Интервью Дмитрия Гордона с советником руководителя Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. 2022 год», – указывается в публикации.

Кроме того, так себя именует и сам Арестович. Скажем, в эфире программы «Фейгин live» он уверял, что не увольнялся с должности советника.

«Стоит отметить, что еще в конце мая Арестович назывался «советником руководителя Офиса президента» на официальной странице ОП в соцсети Telegram. В частности, его аккаунты называли в перечне официальных для получения «достоверной информации из надежных источников». Следует также отметить, что в последние месяцы Арестович публично часто использует в себе формулировку «советник Офиса президента, внештатный». Такую формулировку должности «Тиждню» не удалось найти ни в постановлениях и определениях судов, ни в распоряжениях, указах или других публичных документах госорганов. В то же время, ни власть, ни сам Арестович ни разу не опровергали то, как его представляют в прессе», – резюмирует «УТ».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Арестович утверждал, что глава офиса президента «не пустил» его воевать на фронт.

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