Скандал в Италии сулит Украине серьёзные неприятности

17.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Заявления итальянского вице-премьера Маттео Сальвини о причастности украинских боевиков к подготовке покушения на него будут иметь далеко идущие последствия для Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист российского издания «Коммерсант» Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Италия – это серьёзная страна, а не какая-то банановая республика, и, если министр внутренних дел делает подобное заявление, мы все вправе ждать каких-то доказательств. Не может быть, чтобы после столь серьёзных заявлений не последовали доказательства.

В плане этих доказательств будут интересны имена, пароли, явки, кто эти арестованные люди, как они связаны с Украиной, с какими силовыми структурами на Украине они связаны», – отметил обозреватель.

По мнению Юсина, неприятные последствия для Киева неминуемы.

«Версия «сепаратистов», которую сегодня с утра продвигали украинские СМИ, абсолютно не подтвердилась, потому что вышел министр внутренних дел Италии и сказал совсем другое – что ниточки тянутся в Киев.

В общем, если эта история получит продолжение, доказательства и продолжение, то эта история будет иметь очень неприятные последствия для украинского руководства», – резюмировал журналист.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что суд города Павия в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы экс-военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива, причастного к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Примечательно, что обвинение требовало для него 17 лет заключения.