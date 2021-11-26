Скаршевский: Власть полностью сдала Украину МВФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Новый меморандум с МВФ ограничивает суверенитет Украины, не даёт никаких экономических преимуществ и ставит иностранного гражданина выше украинца.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я могу сказать, что новый меморандум с МВФ можно назвать самым худшим с точки зрения потенциального экономического развития на Украине. Кроме экономического, уничтожается ещё и суверенное развитие и даже судебный суверенитет. Во всех пунктах расписано, что в НАБУ, САП, государственных предприятиях, должны быть международные эксперты в наблюдательных советах, и они определяют, кого назначать, а кого увольнять. К этому необходимо добавить Высший совет правосудия, уже принят закон, где ввели норму: есть два человека, один с иностранным паспортом, а другой с украинским, и они определяют – подходит судья или нет. Так вот, иностранец голосует за, а украинский гражданин против, этот судья останется или станет судьей, потому что в законе написано, что вес международного эксперта с иностранным паспортом выше, чем у гражданина Украины», – сказал он.

Кроме того, эксперт недоумевает, как киевская власть может так гордится сдачей национального суверенитета и превращением Украины в колонию Запада.

«Этот закон уже принят и там торжественно, подписано президентом, премьером, министром финансов и главой Национального банка Украины в преамбуле МВФ написано: «Мы выполнили это предварительное условие и спасибо вам за то, что вы даёте нам 699 миллионов долларов». Это полностью сдача суверенитета как такового в государственных предприятиях, судебной и правоохранительной системе. Просто стыдно за страну и таких руководителей. Как мы можем сами принимать такие законы, ещё и торжественно об этом объявлять, где мы украинского гражданина ставим на уровень ниже любого другого с иностранным паспортом?» – заключил Скаршевский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что киевская власть готовится подписать очередной меморандум с МВФ, по которому Украина возьмёт на себя обязательства ввести рыночную стоимость на электроэнергию, что значительно увеличит цену для населения.

Кроме того, в Киеве отметили, что все обязательства Украины перед МВФ были инициативами украинской стороной, хотя они очень невыгодны Украине