Скаршевский: Власть полностью сдала Украину МВФ

26.11.2021  18:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, МВФ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
Новости Украины

Новый меморандум с МВФ ограничивает суверенитет Украины, не даёт никаких экономических преимуществ и ставит иностранного гражданина выше украинца.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый меморандум с МВФ ограничивает суверенитет Украины, не даёт никаких экономических преимуществ и ставит...

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«Я могу сказать, что новый меморандум с МВФ можно назвать самым худшим с точки зрения потенциального экономического развития на Украине. Кроме экономического, уничтожается ещё и суверенное развитие и даже судебный суверенитет. Во всех пунктах расписано, что в НАБУ, САП, государственных предприятиях, должны быть международные эксперты в наблюдательных советах, и они определяют, кого назначать, а кого увольнять.

К этому необходимо добавить Высший совет правосудия, уже принят закон, где ввели норму: есть два человека, один с иностранным паспортом, а другой с украинским, и они определяют – подходит судья или нет. Так вот, иностранец голосует за, а украинский гражданин против, этот судья останется или станет судьей, потому что в законе написано, что вес международного эксперта с иностранным паспортом выше, чем у гражданина Украины», – сказал он.

Кроме того, эксперт недоумевает, как киевская власть может так гордится сдачей национального суверенитета и превращением Украины в колонию Запада.

«Этот закон уже принят и там торжественно, подписано президентом, премьером, министром финансов и главой Национального банка Украины в преамбуле МВФ написано: «Мы выполнили это предварительное условие и спасибо вам за то, что вы даёте нам 699 миллионов долларов».

Это полностью сдача суверенитета как такового в государственных предприятиях, судебной и правоохранительной системе. Просто стыдно за страну и таких руководителей. Как мы можем сами принимать такие законы, ещё и торжественно об этом объявлять, где мы украинского гражданина ставим на уровень ниже любого другого с иностранным паспортом?» – заключил Скаршевский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что киевская власть готовится подписать очередной меморандум с МВФ, по которому Украина возьмёт на себя обязательства ввести рыночную стоимость на электроэнергию, что значительно увеличит цену для населения.

Кроме того, в Киеве отметили, что все обязательства Украины перед МВФ были инициативами украинской стороной, хотя они очень невыгодны Украине

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