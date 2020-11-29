Смена харьковского гауляйтера: Что задумал Зеленский

29.11.2020, Харьков, Дмитрий Губин

Кадровые перестановки на Украине – Зеленский сменил губернатора Харьковской области. Почему нас это интересует? Во-первых, это – важный регион, один базовых времен событий Русской весны. Во-вторых, смена руководства демонстрирует начало нового этапа в кадровой политике Зеленского – разочарование населения вынуждает Банковую поумерить былую клоунаду с назначением «соросят», «новых лиц» и их любовниц с силиконовыми прелестями.

Итак, накануне с поста руководителя Харьковской области уволен взашей показавший своё полное несоответствие этой должности Алексей Кучер. Его кресло заняла Айна Тимчук. Что это событие напоминает? В школе после проверки диктанта и выставления оценок дети проводили работу над ошибками. Смотрели на те места, где учительница красными чернилами указала косяки, и писали, почему были неправы. Так октябрята и пионеры и вину заглаживали, и правила грамматики и пунктуации крепко запоминали. Нечто подобное проделал и Зеленский. Правда, в сокращённом формате. В роли учителя же у него были избиратели региона и местные власти, для которых Кучер был в одном лице той самой неправильной буквой и пропущенной запятой, которая нуждалась в перечеркивании красной ручкой в виду своей полной неуместности в нашей жизни.

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Так и не смог этот персонаж, ни дня до этого не работавший ни на госслужбе, ни в органах местного самоуправления, понять, как они функционируют, не говоря уже о том, как ими руководить и что сказать местному населению. Кадровая политика раннего Зеленского, строившаяся по принципу «человека ниоткуда» или «чёртика из табакерки», рано или поздно должна была уйти в прошлое. Оказалось, что умение одеваться дорого, а также быстро ботать по мове и изрыгать по-английски юридические термины недостаточно для управления областями. Это вам не в структурах Сороса отчёты по болванке строчить или на корпоративе в ресторане приплясывать. Тут, сами понимаете, еще надо уметь работать с людьми и знать матчасть.

Сначала говорящих попугаев и пробковые дубы «слуги народа» попытались было поменять на «корабельные сосны». Но оказалось, что такой товар не пользуется спросом, в Николаеве уже полтора века, как перестали делать деревянные суда. А значит, нужны рабочие лошади, с ними нужно договариваться и кормить качественным овсом. Где их искать?

Правильно, среди непотопляемых чиновников среднего звена, удержавшихся в системе вне зависимости от того, кто ими успел покомандовать за два десятилетия. Они всех знают, умеют работать с людьми и бумагами и, когда надо, держать язык за зубами, давая начальству и подчинённым возможность за них похамить и высказать все возможные глупости.

Такова Айна Тимчук. Родилась она в 1973 году в Днепропетровске и там окончила Днепропетровский государственный университет по специальности «Управление трудовыми ресурсами», а затем — Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности «Государственное управление». Уже не печально известная Александра Клитина (б. замминистра инфраструктуры), которая так и не смогла точно назвать британский вуз, в котором якобы училась, но объяснившая, что имплантировали в ее губы и грудь.

В 1997-2000 годах Тимчук работала в исполкоме Днепропетровского горсовета, а затем — депутат и заместитель председателя Днепропетровского облсовета. Руководила эта дама аппаратом облгосадминистрации и была заместителем губернатора той же Днепропетровской области, откуда ее и назначили руководить Харьковщиной. Ее первым мужем был Сергей Рыженко, который работал главным санитарным врачом Украины, сейчас он — главврач больницы им. Мечникова в Днепре и неудачливый кандидат в мэры города, когда-то бывшего Екатеринославом. Родила она ему двух дочерей, ныне проживающих в Киеве.

Ой, прислали чужака, скажете вы. И будете, скажем так, не совсем правы. Был в ее работе главой аппарата родной области перерыв на четыре года.

Когда Геннадий Кернес впервые выиграл выборы мэра в 2010 году, он позвал Айну Рыженко в свою команду. Кроме неё в Харьков перебрались еще два чиновника оттуда: Роман Веприцкий возглавил Октябрьский район, а Андрей Тимчук — завод им. Шевченко, а затем стал депутатом горсовета от Партии регионов и по совместительству мужем Айны, которая и по сей день Тимчук. Сначала она была советницей, затем — управляющей делами харьковского горисполкома и по совместительству вице-мэром. И трудилась она здесь до тех пор, пока днепропетровским губернатором не стал Игорь Коломойский. Он и выпросил (или вытребовал?) её у Кернеса вернуться на предыдущее место работы. И там она пережила и его, и еще нескольких начальников.

Андрей Тимчук работает директором департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации при нескольких губернаторах. За этот пост он судился с Юлией Светличной, когда незамужняя блондинка произвела ликвидацию департамента и увольнение всего его штата. Когда в администрацию пришел Алексей Кучер, он восстановил и департамент, и Тимчука. В этом году муж новой губернаторки во второй раз, после пятилетнего перерыва (в 2015 году выдвигался от блока Порошенко и пролетел) стал депутатом харьковского горсовета (был в партийном списке «Слуги народа» под номером 4). Так что теперь у него есть все шансы стать подкаблучником согласно штатному расписанию.

А вот какой губернаторкой она будет, сказать пока рано. Ведь из Киева приходят разные «вводные», зачастую гнусные и глупые, и их надо выполнять с умным видом. Но то, что у нее давние хорошие отношения с местной элитой, не вызывает сомнения. Как и то, что в силу опыта мадам Тимчук — человек неконфликтный, и просто так на рожон лезть не будет.

В общем, посмотрим, что в ней сработает в большей мере — опыт или служебное рвение. Ведь еще недавно был уже в наших краях губернатор Райнин, который, будучи профессиональным бюрократом, выполнял самые гнусные «вказивки» из центра с особым рвением, а также использовал свой пост для сведения счётов и унижения уважаемых в регионе людей. И этого здесь не простили бывшему гауляйтеру от Порошенко, а ныне главе областной организации ОПЗЖ. Хочется надеяться, что муж, работавший под началом этого персонажа, объяснит Тимчук в неформальной обстановке, чего стоит избегать.