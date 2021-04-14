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14.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США
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Снижение порога безопасности. Корабли НАТО становятся угрозой в Черном море


Силовые структуры Соединенных Штатов демонстрируют свои военные возможности России, на что вынуждена реагировать Москва.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры теории истории международных отношений РУДН, директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев.

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Он напоминает, что помимо намерения направить свои корабли в Черное море, ВМС США продолжают отправлять и разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и передвижениями российских войск в Крыму.

«Рассматривать подобные действия следует в первую очередь с точки зрения демонстрации силы и намерения сдерживать Россию. Москва, в свою очередь понимая это, также стремится усилить свои позиции, перебрасывая в регион дополнительные силы. Более десяти кораблей, артиллерийские катера «Шмель» и десантные суда класса «Дюгонь» и «Серна» Каспийской флотилии, в рамках военных учений начали переход из Каспийского в Черное море», – отмечает автор.

Он считает складывающуюся ситуацию напряженной, поскольку помимо российских и американских кораблей, «вокруг которых разворачивается настоящий сюжет», в Черном море присутствуют и суда третьих стран-членов НАТО, в частности Турции и Румынии.

«Вооруженного столкновения, скорее всего, ожидать не следует. Но скопление большого количества военных судов в конфликтной зоне так или иначе создает потенциальные риски для всех участников. Любой непреднамеренный инцидент, человеческий фактор, а тем более любая провокация могут стать источником угрозы, так как порог безопасности очень невысокий», – резюмирует Курылев.

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