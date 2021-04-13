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13.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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«Держитесь подальше от Крыма». Москва поднимает градус антиамериканской риторики


Направляя свои ВМС в Черное море, Соединенные Штаты осуществляют антироссийскую провокацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – приводит слова Рябкова ТАСС.

Он добавил, что маневры американского флота за тысячи километров от пунктов базирования являются инструментом геополитики.

«США, видимо, чувствуя себя внутри владыкой морей, в этом плане наследуя Великобритании из другой эпохи, должны все-таки понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное совершенно в другой акватории», – отметил замминистра.

Он также предупредил, что американским кораблям лучше не приближаться к Крыму.

«Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет», – резюмировал Рябков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ближайшие дни в Черное море запланирован заход американских эсминцев «Дональд Кук» и «Рузвельт», оснащенных крылатыми ракетами. Эти корабли готовятся встречать российские ВКС.


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