Погребинский: Зеленский сам гробит свой рейтинг и повторяет ошибки Януковича

29.12.2019, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский сам делает шаги, которые приводят к падению его рейтинга. Главе государства, например, не стоило лично участвовать в непопулярной инициативе по продаже черноземов.

Об этом в беседе на телеканале NewsOne заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его оставляют без адекватных интерпретаций. Какое-то смещенное представление мы наблюдаем о том, в чем стоит к в чем участвовать а в чем не стоит участвовать, в чем стоит взять на себя ответственность, в чем пусть ответственность несет на себе правительство или Верховная Рада и так далее. То есть? это вещи совершенно естественные, которые должны были бы избавить его от бесконечных ошибок, которые влияют, в том числе, на его рейтинг. Говорят: вот, каналы Медведчука гробят рейтинг Зеленского. Да не каналы гробят его рейтинг, гробит сам Владимир Александрович.

То, что есть совершенно очевидные вещи, которые совсем не нужно делать, ему кто-то должен подсказать. Я не понимаю, зачем президенту вписываться в эту историю с необходимостью ведения рынка земли?

Это не президентское дело. Президентское дело – сказать: да, нужен рынок. Он не должен специально давать интервью и убеждать и рассказывают что не допустим, значит, этих самых иностранцев к земле и так далее. То есть, ты берешь на себя ответственность за то, что не можешь контролировать», – сказал Погребинский.

Сейчас Зеленский повторяет ошибки Януковича, который в свое время нажил себе врагов своими необдуманными действиями.

«К сожалению, сегодня действии Зеленского немного напоминают эту ситуацию, когда он, не имея никакого профита (наживает врагов). У меня нет никаких оснований говорить, что он своей политической позицией каким-то образом зарабатывает деньги, в отличие от Януковича и Порошенко. Он ничего от этого не получает, он только приобретает все больше и больше врагов», – сказал Погребинский.