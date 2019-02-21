Солдат ДНР рассказал, с чем связано усиление обстрелов украинской армией

21.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Усиление обстрелов республик Донбасса со стороны ВСУ имеет политические мотивы, так как киевскому военно-политическому руководству необходимо пиариться перед грядущими выборами и рассказывать, как они борются с «сепарами».

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал военнослужащий ДНР с позывным «Шекспир».

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«Мы знаем уже друг друга насквозь. Мы знаем все позиции, какие новые строят, где мины стоят. Мы – те, кто долго стоит на своих позициях. У них то периодически происходит ротация, поэтому они иногда в ущерб друг другу, если кто-то не заплатил за позиции, не рассказывают про минные поля, потому и попадают на свои же.

На самом деле, все это делается в политических целях. А что вы хотите от генералов? Как они получат свои награды? Им же нужно пиариться, нужно выступать в бесконечных программах. Вот они и стреляют, и рассказывают, как «бьют сепаров». Они знают, что расстреливают дома наших матерей и детей. Фашисты, они фашистами и останутся в памяти всех людей», – резюмировал защитник республики.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что 14 февраля украинская армия начала массированный минометный обстрел территории ДНР по всем направлениям.

Позже под огнем ВСУ также оказались жилые кварталы прифронтового города Горловка.

А еще через несколько дней украинские диверсанты совершили подрыв нескольких взрывных устройств в центре Донецка.