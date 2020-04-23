Соратник «крота» в СБУ получил хлебную должность от Зеленского

23.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Бывший сослуживец задержанного «крота» СБУ, генерал-майора Валерия Шайтанова, экс-начальник Департамента контрразведки Алексей Петров назначен на должность главы Закарпатской ОГА.

Соответствующий указ накануне подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киевский журналист Владимир Бойко в своем блоге отмечает, что указ о назначении Петрова должен быть подписан неделей раньше, но спецоперация по задержанию Шайтанова затормозила процесс. По информации Бойко, Петров в связи с этим был вынужден экстренно увеличить свой «взнос» в «президентский фонд».

«Бывший начальник Департамента контрразведки СБУ Алексей Петров успешно прошел «спецпроверку» после задержания его товарища и соратника по службе Валерия Шайтанова и, как мы и предполагали, таки назначен председателем Закарпатской областной государственной администрации.

Правда, Указ Президента опубликован с опозданием на неделю – не 16 апреля, а 23 апреля, потому что, как врут злые языки, из-за приключений Шайтанова Алексею Геннадьевичу пришлось срочно искать деньги, чтобы увеличить пожертвование в «президентский фонд». Среди неотложных вопросов, Владимир Зеленский поставил перед новым губернатором – упорядочение контрабанды и обложение поборами «в президентский фонд» семьи Балог, которые совсем отбились от рук», – заявил Бойко.

Напомним, по версии украинского следствия Шайтанов работал с высшими эшелонами ФСБ под псевдонимом «Бобыль». Среди прочего ему вменяется подготовка убийства главы МВД Украины Арсена Авакова.

При этом известно, что Шайтанов курировал спецоперации СБУ, в том числе – заброску украинских диверсантов в Крым и на Донбасс.