04.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Происшествия, СБУ, Скандал, СМИ, Украина
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Союз журналистов Украины шокирован грязной подставой от СБУ


Вчерашняя «спецоперация» СБУ по задержанию узбекского террориста Сухроба Керимова, которую силовики провели, прикрываясь журналистами, – это позор для спецслужб, который может негативно ударить по представителям СМИ.

Об этом в своем блоге заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель союза подчеркнул, что ошибкой спецслужб была выдача фейковых удостоверений журналистов своим сотрудникам, поскольку СБУ и так обладает большим объемом возможностей нейтрализации террористов.

«Прикрываться журналистами во время спецоперации – это невероятный риск для работников СМИ на будущее. Задача правоохранителей – нейтрализовать опасность, предотвратить теракт. Для этого у спецслужб глобальный государственный арсенал. А единственная защита журналистов – это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации.

Но то, что сегодня вместе с съемочными группами двух национальных телеканалов: «ЗИК» (журналист Андрей Лащ) и «1+1» (журналист – Александр Загородний) к «киевскому террористу» привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ – это не спецоперация. А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ», – написал Томлено.

Напомним, вчера днем 32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Керимов захватил офис «Универсал-банка» в бизнес-центре «Леонардо» в Киеве.


Чуть позже, как сообщили украинские СМИ, он выдвинул требования, запросив 40 тысяч гривен. В случае задержания он угрожал активировать взрывное устройство, привязанное к его ноге.

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