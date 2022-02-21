«Спецслужбы, русофоб и гей»: Тайчибеков рассказал, как его бросили за решетку

Как, будучи невиновным, можно получить в Казахстане максимально большой срок. Кто придумал идеологию Казахстана, согласно которой во всем виноваты русские?

Об этом и многом другом «ПолитНавигатору» из колонии рассказал осужденный в Казахстане за свои взгляды по откровенно сфабрикованным против него делам русофил и общественник Ермек Тайчибеков.

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Ранее вы уже сообщали , что полагаете, что за гонениями против вас может стоять сенатор Мухтар Абрарулы Кул-Мухаммед. Теперь, насколько я понимаю, это предположение переросло в уверенность?

– Мухтар Абрарулы Кул-Мухаммед – он же, по сути, не рядовой сенатор. Он председатель Комитета по обороне, безопасности и международным отношениям высшего законодательного органа Республики Казахстан. Один из фаворитов и любимчиков Елбасы Назарбаева Нурсултана Абишевича. По сути, Назарбаев его воткнул в Сенат смотрящим за Казахстаном по вопросам безопасности и международных отношений. Поэтому ему подчиняются МВД, КНБ , прокуратура, суды и так далее. Поэтому абсолютно незаконно и легко было сфабриковано уголовное дело и в отношении меня.

В чем тут интерес Кул-Мухаммеда?

– Его родной младший брат Муратгали Абрарулы Акетай является председателем Судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда. Кто его заснял на видео, когда он кому-то там сосал эрегированный пенис, я не знаю. Но, еще раз повторюсь, я сам это видео не видел, но в материалах уголовного дела я видел фотографии скринов с этого видео, и в ходе судебного процесса 6 и 8 декабря 2021 года сличал их с оригиналом, и хочу сказать, что глаза, лоб, ушные раковины, рот – все совпадает! Зеркально! Именно в ходе суда я понял, что это он и есть! А то, что у него сейчас нет шрама на животе, так он это мог в любой пластической хирургии за миллион тенге лазером убрать. Но лицо-то, повторюсь, абсолютно совпадает!

Но я публично не утверждаю, что это – он. Да, я лично считаю, что это он. Стопроцентно. У меня нет сомнений. Не случайно я ему говорил, давайте пройдем детектор лжи, я вам задам всего лишь один вопрос: вы ли на видео? А вы мне можете задать хоть сто разных вопросов: снимал ли я это видео, публиковал ли я это видео, давал ли я кому-либо поручение публиковать его? И я готов ответить, что это видео я никогда в жизни ранее не видел.

Возвращаемся к Кул-Мухаммед Мухтару. Это уроженец КНР. Его предки 100 – 200 лет назад эмигрировали в Китай. И вот он возвратился. Именно он придумал идею залезть под шкуру к Назарбаеву, что надо всех казахов из Монголии и Китая возвращать в Казахстан.

Он же придумал идеологию, согласно которой во всех бедах казахов – прошлых, настоящих и будущих, виноваты только Россия, русские. Его родная младшая сестра возглавляет корпорацию, которая выпускает учебники по истории для школьников Республики Казахстан, в которых все время пишется о том, что русские – это колонизаторы, оккупанты, уничтожали казахов и т.д. и т.п.

То есть, если читать современные казахстанские учебники по истории, то можно сделать вывод, что во всех бедах казахов виноваты только русские, Россия, Кремль.

Ранее Мухтар Кул-Мухаммед возглавлял администрацию президента, он был министром культуры, он – основной палач Русского мира в Казахстане, и на сегодняшний день он возглавляет Комитет, и все силовые структуры страны подчиняются ему. При этом он не человек Токаева, он именно назарбаевский ставленник, и в свете последних событий, поскольку семья Назарбаева отошла в сторону, я думаю, что на ситуацию можно повлиять из России в беседе с Токаевым, дав понять, что от этого человека нужно избавляться. Только после этого можно перестроить формат взаимоотношений России и Казахстана.

То есть его ненависть к вам, как к русофилу имеет не только семейный, но и идеологический характер?

– Если рассматривать само мое уголовное дело, то, повторюсь, кто-то в октябре 2019 года этого председателя Судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда, родного младшего брата этого Мухтара Кул-Мухаммеда – Мурата Акетая, снял на видео. А кто-то опубликовал это видео во всех ватсапп-группах. Это, конечно, сделали люди влиятельные, со своими информационными ресурсами, скорее всего, имеющие отношение к спецслужбам. Ну а когда Мурат Акетай обратился в полицию Павлодарской области, руководителем ее на тот момент был двоюродный брат Карима Масимова (председателя КНБ), Нурлан Масимов.

И тот, по всей видимости, спросил у брата, кто это мог все сделать? И Карим Масимов очевидно ответил: «Это сделал Тайчибеков Ермек Кенесович». И все – ко мне врывается оперативно-следственная группа, переворачивает всю мою квартиру, изымает три ноутбука, семь телефонных аппаратов, все изучает досконально и не находит никаких следов, никаких доказательств, что я вообще к этому причастен.

По идее после этого уголовное дело против меня надо было закрывать автоматически, но не тут то было. Мухтар Кул-Мухаммед, по всей видимости, подключает МВД, КНБ, прокуратуру, суды. И мне начинают фабриковать уголовное дело по дунганским событиям [погромам дунган казахами].

В феврале 2020 года меня вызвал начальник Управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом города Алма-Аты Инкаров Еркин Ильясович и сказал: «Я знаю, Тайчиеков, вы абсолютно невиновны и ни за что отсидели четыре года, но на меня давят каждый день. Приказывают из Астаны, говорят: «Посадите Тайчибекова любым способом». Но я это делать не буду». И когда его перевели на должность начальника Управления криминальной полиции, поставив на его место другого человека – Касымжана Маулена, только тогда меня арестовали. И этот Касымжан Маулен начал говорить мне в лицо: «Тебя, Тайчибеков, нужно не в тюрьму сажать, а публично расстрелять». Так он сказал 23 сентября 2020 года.

Расстрелять за что? За позицию, что нужно дружить с Россией и прекратить выдавливать русских? За мнение, что погром дунган – это преступление?

– Что такое разжигание розни – неважно религиозной ли, этнической ли, но чтобы был уголовный формат? Это обязательно призывы к насильственным действиям. В крайнем случае, оправдание насильственных действий. Ни до первого своего срока, не до второго я никогда в своих интервью не призывал уничтожать какую-либо нацию, ту же казахскую, к которой я принадлежу, я не призывал казахов сделать рабами, я никогда не оправдывал насильственные действия, я всего лишь говорил о том, что русские – это прекрасные люди, дунгане – это хорошие люди, зачем враждовать между народами?

То есть меня на семь лет посадили за пацифизм! Это просто абсурд и нонсенс!

Поэтому когда уголовное дело в июне 2021 года было, по сути, прекращено в суде, судья рассмотрел и московскую экспертизу [подготовленную российскими юристами] и пришел к выводу, что никакого разжигания нет, в этот момент неожиданно, спустя два года после начала процесса, появляется следователь полиции Павлодарской области Нургалиев Талгат Кайруллаевич, и начинает говорить мне: «Признай вину в том, что ты причастен к этому видео с Муратом Акетаем! Покайся публично, и тогда по основному делу, связанному с разжиганием межнациональной розни тебя оправдают. Ты получишь всего два года ограничения свободы». Я ответил: «Да вы что?! Как это может быть?!».

На тот момент я даже не понимал, что эти два уголовных дела – взаимосвязаны. И что за этими уголовными делами стоит Мухтар Кул-Мухаммед. Я тогда следователю так и сказал:

«Я думал, что вы за два года нашли настоящих виновных, а вы, оказывается, все это время фабриковали уголовное дело».

И все, после этого судью, который, по сути, прекратил дело – Сембаева Данияра Казалиевича, словно подменили, он начал каждый день судебные заседания проводить, и те же ходатайства, которые ранее удовлетворил, сам же и отклонил. И быстро-быстро дал мне максимальный срок. Тут же следом появляется вот это дело – по Мурату Акетаю, и мне дают еще один срок. Тут очевидно идет месть, причем с нарушением уголовно-процессуального кодекса, Конституции, и я убежден, что за всем этим стоит Мухтар Кул-Муххамед.

Он само, по вашим ощущениям, верит в вашу причастность к распространению гей-видео с его младшим братом? Или это месть сугубо по идейным мотивам?

– Здесь вопрос не в какой-то личной неприязни. Помните, знаменитое выражение: «Кадры решают все?». Да, кадры решают абсолютно все в нашей жизни. Мы можем говорить, да, казахи – такие-сякие, в Казахстане проводится русофобская политика, антироссийская, но это обобщенные и некомпетентные заявления. Но когда мы изучаем ситуацию тщательно, то видим, что далеко не все казахи против России, а причина в Мухтаре Кул-Муххамеде. Или в депутате Айдосе Сарыме, который ранее говорил:

«Я мечтаю о том, чтобы в Казахстане никто не разговаривал по-русски», «Смысл моей жизни – посвятить ее борьбе с Российской империей, Советским союзом, Российской Федерацией».

И сейчас он сидит депутатом Мажилиса (парламента Казахстана).

Или тот же Мухтар Тайжан, который в отличие от меня оправдывал насильственные действия, говорил, что правильно громят дунган. Сейчас он член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана. И за всем этим стоит Мухтар Кул-Муххамед – самый главный серый кардинал. Этот человек – идеолог русофобии в Казахстане. И он очень близок к Назарбаеву. И я думаю, в связи с изменениями в стране, он должен быть отодвинут от политического истеблишмента Казахстана.