Тайчибеков – Токаеву из колонии: «Откажитесь от национал-фашистской доктрины и дайте госстатус русскому языку»

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Осужденный на десять лет казахстанский русофил Ермек Тайчибеков из колонии написал обращение к президенту Казахтана Касым-Жомарту Токаеву.

В тексте узник напомнил, что в свое время предупреждал казахстанский истеблишмент об опасности заигрывания с казахским национализмом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свое обращение к руководителю Казахстана он начал с того, что выразил удовлетворение от того, что Токаев назначил главой правительства не кого-то из силовиков, а министра финансов. Тем самым, выразив надежду, что новый курс страны будет менее националистическим и милитаристским, но более прагматичным.

«Наше государство в орбите влияния не только Москвы и Пекина, но и Турции, Ирана и арбско-ближневосточного мира, – написал Ермек Тайчибеков. – Когда Казахстан на геополитической арене демонстрирует поведение, не свойственное России или Китаю, это гибельная стратегия чрезвычайно искаженно воспринимающей действительность личности…, я имею в виду вашего предшественника (Нурсултана Назарбаева – ред.), который верит, что казахи – это наследники Великой Степи, а Казахстан – правопреемник Золотой Орды. Пропаганда имперского казахского национал- фашизма, агитация превосходства, величия, исключительности казахской нации над всеми народами плюс милитаризация сознания, продвижения культа силы, спортивных побед в единоборствах – вместо реального внешнеполитического влияния выглядят со стороны отвратительно, провоцируя сначала отток русскоязычного населения, потом участившиеся погромы этнических меньшинств – чеченцев, турок, армян, уйгуров, вплоть до масштабного геноцида дунган».

Политический заключенный напомнил о том, что он последние два года многократно предупреждал Нурсултана Назарбаева, а также самого Касыма-Жомарта Токаева об опасности заигрывания с казахским нацизмом. И сделал вывод, что мир и общественное согласие в Казахстане не наступят до тех пор, пока «за основу политики взята деструктивно-радикальная зомби-пропаганда… из всех рупоров вещающая, будто бы казахи великие, особые, избранные».

В итоге, Ермек Тайчибеков предложил президенту страны провести ряд кардинальных преобразований, чтобы снять напряженность в обществе: отменить лежащую в основе государственной идеологии националистическую Доктрину о национальном единстве, придать русскому языку государственный статус, обеспечить в органах власти пропорциональное представительство этических меньшинств.

Также казахстанский русофил попросил президента Токаева оправдать его по всем откровенно сфабрикованным против него уголовным делам.