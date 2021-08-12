США в очередной раз унизили Германию

12.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Германско-американское соглашение по «Северному потоку-2» фактически является плевком в сторону Берлина и даёт понять, что немцы все так же зависимы от заокеанских «партнёров».

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Заявление или соглашение между США и Германии по «Северному потоку-2» никак не может сказаться на запуске газопровода, потому что оно не имеет никакой юридической силы, скорее – это унизительный плевок в сторону Германии. Потому что на Германию повесили целый ряд каких-то моральных обязательств, которые никак и ничем не подкрепляются и вообще непонятно, как они прописаны: «Германия должна, Германия будет, обратит внимание и прочее», – отметил он.

Также политолог возмутился, что Вашингтон всё-таки нашёл способ поставить Германию на место.

«В США вовремя сообразили, что остановить строительство «Северного потока-2» они не смогут, и Германия не готова идти на уступки. С другой стороны, американцем было необходимо поставить Германию в определённом смысле «на своё место». Иными словами, сказать Германии: «Вы достраиваете, но всё-таки мы вам покажем, что мы являемся вашим старшим братом, и как мы говорим, так вы и будете поступать», – резюмировал эксперт.

В условиях сегодняшней эмансипации Германии , потому что они считают, что они понемножку эмансипируются, это неприятный момент, который показывает немцам, что поводок не перерезали, а просто сделали на пол метра длиннее, а всё остальное как было, так и осталось в руках США», – заключил Сосновский.

Напомним, ранее в Бундестаге заявили, что из-за отказа от атомной и угольной энергетики в Германии будет расти спрос на газ, а потому российский трубопровод «Северный поток-2» обязательное будет достроен .