26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Труба, Украина
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«Украина – последнее, о чём думали США, заключая сделку по «Северному потоку-2» – эксперт

Новости УкраиныУчитывая условия американо-германского соглашения в отношении «Северного потока-2», было бы странно, если бы Вашингтон,...

Учитывая условия американо-германского соглашения в отношении «Северного потока-2», было бы странно, если бы Вашингтон, пожертвовавший своим углеродным бизнесом, интересовали какие-то последствия для Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об Украине без Украины. Сделка США и Германии – это фактически сделка между Европой и США относительно распределения долей рынка на указанном пространстве Европы. Это не про Украину. Это про то, как будет взаимодействовать Администрация Байдена до конца своей каденции и европейский газовый рынок.

Если Администрация Байдена сама множит на ноль собственный углеродный бизнес, то почему она должна каким-то образом переживать за Украину? То есть, Администрации Байдена всё равно, сколько будет потоков – два, три, четыре, восемь.

Самое главное, чтобы Европа, в первую очередь, геополитически – не стала конкурентом США, а во-вторых, чтобы «атлантическая хартия 2.0» доминировала в политическом смысле в Восточной Европе – Прибалтика, Польша, Украина», – заявил Бизяев.



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