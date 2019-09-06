Стало известно, как удалось вытащить Цемаха из украинских застенков

06.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, освобожденного вчера в Киева из-под стражи, планируют поменять на осужденного в РФ украинского террориста Олега Сенцова.

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на информированный источник в Киеве.

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Собеседник издания говорит, что в середине лета, когда шла работа над составлением и согласованием списков обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом, украинская сторона вычеркнула его из своего перечня.

При этом похищенный был в списке под номером 34, а после того как его вычеркнули, заговорили о формуле обмена «33 на 33». После этого, говорит источник издания, Москва, поступила зеркально, исключив из своего списка осужденного в РФ за терроризм Олег Сенцов.

«Позже стороны вернулись к обсуждению вопроса о включении в списки режиссера и зенитчика. Судя по решению суда Киева, договориться удалось. Более того, число подлежащих обмену людей с обеих сторон может вырасти», – отмечается в публикации.

Напомним, что в июне 2019 года Цемах был похищен украинским спецслужбами в городе Снежное на территории ДНР и вывезен в Киев.

Вчера же коллегия Киевского апелляционного суда освободил его из-под стражи, изменив меру пресечения с безальтернативного ареста на личное обязательство.

При этом бывший пресс-секретарь СБУ заявил, что показания Цемаха не подтверждают украинскую версию по «Боингу».