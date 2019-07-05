Стало известно, как заливались слезами русофобы в ПАСЕ после возвращения России

05.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В ПАСЕ, когда решался вопрос о восстановлении прав российской делегации, главными противниками такого решения были Великобритания и Украина.

Об этом в интервью ВВС Украина рассказал постпред Украины при Совете Европе Дмитрий Кулеба.

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«Первый час ночи. Мы поднялись на пятый этаж, чтобы зайти в кабинет группы консерваторов. В нее входят преимущественно британцы. Они собрались обсудить, что произошло, открыли виски. Марафон противодействия решению по России с четырех дня до часу ночи держали в основном украинцы и британцы», – вспоминает дипломат.

Он говорит, что в этот момент шел по коридору вместе с экс-главой информационного отдела запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», а ныне делегатом ПАСЕ Бориславом Березой

«Рядом с кабинетом консерваторов – офис группы социалистов. Они как раз наоборот – основа поддержки россиян. В этой фракции широко представлены немцы, это все и проталкивали. Я бы ту девушку и не заметил, она под шкафом стояла. Это помощница одного из депутатов из группы социалистов. Я у нее спросил, что случилось. Она ответила, что там сейчас празднуют, а ей противно, что так произошло», – рассказал Кулеба.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая полностью восстановила в правах российскую делегацию, после чего украинская делегация устроила демарш и покинула ассамблею.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Комитет министров Совета Европы принял постановление, которое позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин устроил демарш.

Кроме того, главы Германии и Франции поддержали в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ.